Cách dùng sạc không dây giúp pin điện thoại bền bỉ hơn

Phong Đỗ
06/05/2026 11:17 GMT+7

Tại sao các chuyên gia khuyên mọi người không nên dùng sạc không dây làm sạc chính?

Tiện lợi, phong cách và đang dần xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ quán cà phê đến những chiếc xe hơi đời mới. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng của công nghệ sạc không dây là một bài toán đánh đổi về tuổi thọ pin không phải ai cũng biết.

Sự tiện lợi của sạc không dây có đánh đổi lớn

Chúng ta đang sống ở thời đại của sự tối giản lên ngôi, việc loại bỏ dây cáp rườm rà, chỉ cần "đặt là sạc" mang lại cảm giác công nghệ thực thụ và giảm tải áp lực cho cổng sạc vật lý. Tuy nhiên, nếu đang kỳ vọng sạc không dây sẽ giúp pin bền hơn, câu trả lời từ các chuyên gia sẽ khiến bạn thất vọng.

Về bản chất, sạc không dây chậm và kém hiệu quả hơn sạc có dây. Nhưng lỗi không nằm ở bản thân công nghệ này, mà nằm ở "kẻ thù" hàng đầu của mọi thiết bị điện tử, đó là nhiệt độ.

Sạc không dây tuy tiện lợi, đơn giản nhưng có đánh đổi lớn về sức khỏe pin

ẢNH: PC MAG

Vậy, tại sao sạc không dây lại nóng hơn? Câu trả lời nằm ở nguyên lý truyền tải điện năng. Khi năng lượng đi từ đế sạc vào điện thoại, một lượng lớn điện năng bị thất thoát. Theo Định luật Nhiệt động lực học, năng lượng không mất đi mà chuyển hóa thành nhiệt.

Số liệu thực tế cho thấy sạc không dây thất thoát tới 20 - 30% năng lượng dưới dạng nhiệt, trong khi sạc có dây chỉ mất khoảng 5%. Lượng nhiệt dư thừa này là tác nhân trực tiếp đẩy nhanh quá trình thoái hóa hóa học của pin Lithium-ion, khiến dung lượng pin sụt giảm nhanh hơn theo thời gian.

Giảm thiểu tác động xấu bằng cách sử dụng đúng đắn

Ngày nay, các smartphone hiện đại đều có hệ thống cảm biến nhiệt độ nhạy bén, từ đó có thể tự động hạ dòng điện hoặc ngắt sạc khi quá nóng. Tuy nhiên, việc liên tục để pin trong môi trường nhiệt độ cao vượt ngưỡng lý tưởng vẫn là một thói quen xấu.

Để tận hưởng sự tiện lợi của sạc không dây mà vẫn đảm bảo sức khỏe bền bỉ cho viên pin, người dùng cần nắm vững các nguyên tắc 'vàng' dưới đây:

  • Ưu tiên chuẩn MagSafe hoặc Qi2: Vòng nam châm giúp căn chỉnh cuộn dây chính xác tuyệt đối, giảm thiểu thất thoát năng lượng và sinh nhiệt.
  • Nói không với ốp lưng dày: Những chiếc ốp lưng hầm hố không khác gì một "chiếc áo len" giữ nhiệt cho điện thoại khi sạc.
  • Quy tắc 80%: Luôn bật tính năng giới hạn sạc ở 80% để giảm áp lực điện áp lên tế bào pin.
  • Tránh tác vụ nặng: Tuyệt đối không vừa sạc không dây vừa xem video 4K hoặc chơi game đồ họa cao.

Sạc không dây là một tiện ích tuyệt vời, nhưng hãy coi nó là phương án bổ trợ thay vì là nguồn sạc duy nhất cho chiếc điện thoại của bạn.

Một thói quen sạc pin điện thoại có thể phá hỏng cả chuyến du lịch

