Cách giảm đau lưng do ngồi cả ngày

Dù không có bài tập nào có thể giải quyết dứt điểm tình trạng đau lưng, nhưng một số động tác đơn giản có thể giúp giảm cảm giác khó chịu, theo tờ Hindustan Times.

Ông Kunal Sood, bác sĩ chuyên khoa gây mê và điều trị đau can thiệp tại Mỹ, cho biết phương pháp khăn cuộn của người Nhật có thể hỗ trợ giảm đau vùng thắt lưng do ngồi quá lâu.

Cách thực hiện khá đơn giản. Người tập nằm ngửa và đặt một chiếc khăn được cuộn tròn dưới vùng thắt lưng. Chiếc khăn giúp cột sống nhẹ nhàng chuyển sang tư thế duỗi.

Theo ông Sood, tư thế này có thể giúp vùng thắt lưng và hông tạm thời cảm thấy thoải mái, linh hoạt hơn.

Phương pháp khăn cuộn của người Nhật có thể hỗ trợ giảm đau vùng thắt lưng do ngồi quá lâu Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Hiệu quả chỉ mang tính hỗ trợ

Ông Sood cho biết phương pháp này đặc biệt phù hợp với người phải ngồi làm việc trong thời gian dài.

Nguyên nhân là tư thế ngồi khiến hông và lưng dưới luôn ở trạng thái gập. Khi được kéo giãn nhẹ nhàng, các cơ quanh khu vực này sẽ bớt co cứng, giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn và vận động thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ Sood nhấn mạnh phương pháp khăn cuộn không có khả năng đốt mỡ bụng, không thể chỉnh cột sống và cũng không giúp cơ thể trở về trạng thái bình thường chỉ sau một lần thực hiện. Ông cho rằng đây chỉ là một lựa chọn hỗ trợ cải thiện khả năng vận động và giảm cảm giác khó chịu ở lưng.

Cách thực hiện an toàn

Ông Sood khuyến nghị nên bắt đầu với chiếc khăn có kích thước nhỏ và chỉ giữ tư thế trong thời gian ngắn. Người tập không nên cố kéo giãn quá mức ngay từ đầu.

Theo ông Sood, mục tiêu của phương pháp này không phải ép cột sống vào một tư thế nhất định. Đây chỉ là một bài tập tăng khả năng vận động nhẹ nhàng, có thể kết hợp với kế hoạch chăm sóc lưng lâu dài để giúp cột sống vận động dễ chịu hơn theo thời gian.

Người tập cần thực hiện từ từ, chú ý phản ứng của cơ thể và không cố gắng kéo giãn quá khả năng chịu đựng.