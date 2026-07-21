Kê 2 - 3 gối nằm xem điện thoại, đọc sách có gây hại cột sống cổ?

Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng thư giãn này lại khiến các đốt sống cổ phải chịu áp lực lớn, gây đau nhức và làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh liên quan đến cột sống cổ sẵn có.

Gối quá cao ảnh hưởng đến cột sống cổ như thế nào?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Đoan Thùy, Khoa Y học cổ truyền, Trường đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết bình thường cột sống cổ có độ cong sinh lý nhất định giúp phân bổ lực và duy trì sự cân bằng của đầu.

"Khi gối đầu quá cao, cổ bị gập về phía trước trong thời gian dài, làm thay đổi đường cong sinh lý, khiến cơ, dây chằng và các khớp cột sống cổ ở trong trạng thái bị kéo căng quá mức, gây nên tình trạng đau mỏi cổ gáy cấp tính hoặc tái phát cơn đau ở những bệnh nhân có tiền căn mắc các bệnh về cột sống cổ. Cơn đau có thể lan lên sau đầu hoặc xuống vai và tay, kèm theo co cứng cơ và hạn chế vận động vùng cổ", bác sĩ Đoan Thùy phân tích.

Không nên nằm gối quá cao ẢNH: L.C TẠO TỪ GEMINI

Gối cao có phải lúc nào cũng có hại?

Không phải nằm gối cao khi ngủ lúc nào cũng gây hại. Ở một số trường hợp như bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nghẹt mũi hoặc khó thở khi nằm thì kê đầu cao có thể giúp cải thiện triệu chứng.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Thùy thay vì chồng nhiều gối dưới đầu khiến cổ bị gập quá mức, nên nâng đỡ phần thân trên một cách đồng đều bằng gối chuyên dụng hoặc điều chỉnh độ dốc của nệm để hạn chế ảnh hưởng đến cột sống cổ.

Gối cao bao nhiêu là phù hợp?

Chiều cao của gối nên vừa đủ để giữ đầu, cổ và thân mình nằm trên một đường thẳng, giúp duy trì đường cong sinh lý của cột sống cổ. Không có một chiều cao gối lý tưởng chung cho tất cả mọi người vì còn phụ thuộc vào tư thế ngủ, thể trạng, chiều rộng vai cũng như độ mềm của nệm.

Với người có thói quen nằm ngửa, nên chọn gối có độ cao vừa phải và độ mềm phù hợp để tránh làm cổ gập quá mức. Với người thích nằm nghiêng, gối có thể cao hơn một chút nhằm lấp đầy khoảng trống giữa đầu và vai, giúp cột sống cổ được giữ ở tư thế trung gian. Bên cạnh đó, gối không nên quá cứng hoặc quá mềm vì có thể khiến cột sống cổ lệch khỏi tư thế sinh lý và gây khó chịu khi ngủ.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Đoan Thùy ẢNH: BSCC

Trường hợp nào cần đi khám?

Nếu tình trạng đau cổ kéo dài trên vài tuần, đau lan xuống tay kèm theo tê bì, yếu tay, đau làm ảnh hưởng đến sinh hoạt thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tuyệt đối không tự ý nắn chỉnh cột sống cổ hoặc lạm dụng thuốc giảm đau.

Để bảo vệ cột sống cổ, ta nên từ bỏ thói quen kê nhiều gối để ngủ và hạn chế tối đa việc vừa nằm vừa sử dụng điện thoại trong thời gian dài. Bên cạnh đó, có một số dấu hiệu cho thấy chiếc gối đang sử dụng có thể không phù hợp như thường xuyên đau mỏi cổ vai gáy sau khi thức dậy, cảm giác cổ cứng vào buổi sáng, phải thay đổi tư thế liên tục để thấy dễ chịu hoặc các triệu chứng giảm dần sau khi vận động.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này kéo dài, nên xem xét điều chỉnh tư thế ngủ hoặc thay đổi loại gối phù hợp hơn.