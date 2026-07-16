Vì sao nhiều người mệt mỏi, lờ đờ sau khi ngủ trưa?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết dưới góc nhìn y học cổ truyền, giấc ngủ trưa là một phần trong phép dưỡng sinh. Khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ là lúc dương khí đạt cực thịnh, âm khí bắt đầu sinh. Nghỉ ngơi vào thời điểm này giúp cơ thể điều hòa âm dương, dưỡng tâm, ổn định tinh thần và phục hồi sinh lực.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Vũ, không ít bệnh nhân thắc mắc vì sao sau giấc ngủ trưa họ vẫn cảm thấy mệt mỏi, lờ đờ, đau đầu và ê ẩm khắp người thay vì tỉnh táo, khỏe khoắn.

Khi thời gian ngủ trưa kéo dài quá 60 phút sẽ chuyển sang chu kỳ ngủ sâu ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO TỪ AI

"Bẫy" thời gian khi ngủ trưa

Theo bác sĩ Vũ, câu trả lời nằm ở "cái bẫy" thời gian. Nguyên nhân chính là do thời gian ngủ trưa kéo dài quá 60 phút, đẩy cơ thể vào chu kỳ ngủ sâu.

"Nguyên nhân chính là do thời gian ngủ trưa kéo dài quá 60 phút, đẩy cơ thể vào chu kỳ ngủ sâu. Khi bị đánh thức đột ngột từ trạng thái này, não bộ chưa kịp thích ứng, dẫn đến hiện tượng 'quán tính giấc ngủ' - nguyên nhân trực tiếp gây ra cảm giác choáng váng và suy giảm hiệu suất làm việc. Hơn thế nữa, ngủ ngày quá nhiều sẽ làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên, dẫn đến chứng mất ngủ vào ban đêm và tạo thành một vòng luẩn quẩn bào mòn sức khỏe", bác sĩ Vũ phân tích.

Xét về mặt chuyển hóa, nằm ngủ quá lâu ngay sau bữa ăn trưa sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất. Đối với người cao tuổi hoặc người có vấn đề về tim mạch, việc nằm quá lâu sau khi ăn no còn làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản.

Bí quyết ngủ trưa khoa học cho người hiện đại

Theo bác sĩ Vũ, để giấc ngủ trưa trở thành liều thuốc bổ tự nhiên, mỗi người cần lưu ý những nguyên tắc cơ bản sau:

Quy tắc 20 phút: Đây là khoảng thời gian ngủ trưa đủ để cơ thể hồi phục nhưng không đủ sâu để khiến rơi vào trạng thái lờ đờ sau khi thức dậy. Chỉ những người làm việc theo ca hoặc thiếu ngủ trầm trọng mới nên kéo dài đến 60 - 90 phút để phục hồi. Nên đặt báo thức và thức dậy ngay khi chuông reo.

Tránh thói quen gục đầu lên bàn làm việc để ngủ ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

Khung giờ hợp lý: Khung giờ vàng theo y học cổ truyền là từ 11 - 13 giờ. Tuy nhiên thông thường chúng ta sẽ ăn trưa vào khoảng 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 và không được nằm ngủ ngay lập tức sau khi ăn no, cần dành ít nhất 15 đến 20 phút ngồi thư giãn hoặc đi lại nhẹ nhàng để dạ dày nhào trộn và tiêu hóa thức ăn.

Ngoài ra, một nghiên cứu về nhịp sinh học cho thấy cơ thể con người có một nhịp giảm thân nhiệt và cảm thấy buồn ngủ một cách tự nhiên vào khoảng 13 giờ đến 15 giờ. Do đó, thời điểm bắt đầu ngủ trưa lý tưởng là sau khi ăn cơm trưa xong khoảng 20 phút (thường vào khoảng 12 giờ 30 đến 13 giờ), duy trì giấc ngủ kéo dài 15 - 30 phút và phải thức dậy trước 15 giờ chiều.

Tránh thói quen gục đầu lên bàn làm việc để ngủ vì sẽ gây chèn ép cột sống cổ và cản trở máu lên não. Hãy ngả lưng trên ghế tựa hoặc sử dụng gối chữ U. Chọn một không gian yên tĩnh, giảm thiểu ánh sáng (có thể dùng bịt mắt, nút tai) để não bộ được thực sự thả lỏng.

"Khi thấu hiểu và lắng nghe nhu cầu của cơ thể, chúng ta sẽ biến khoảng thời gian ngắn này thành bí quyết tuyệt vời để nuôi dưỡng sức khỏe dài lâu. Hãy ngủ trưa khoa học để trân trọng và chăm sóc sức khỏe bản thân trong nhịp sống bận rộn".