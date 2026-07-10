Bác sĩ chỉ tư thế ngủ giúp phòng bệnh nhiều người mắc

Nghiên cứu đăng trên American Journal of Gastroenterology cho thấy tư thế ngủ có ảnh hưởng đến mức độ axit dạ dày trào ngược.

Vì sao trào ngược axit nặng hơn vào ban đêm?

Khi nằm xuống, trọng lực không còn giữ axit ở trong dạ dày như lúc đứng hoặc ngồi. Axit vì thế dễ trào ngược lên thực quản và gây cảm giác nóng rát.

Ngủ nghiêng bên trái có lợi cho người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Tư thế ngủ quyết định mức độ khó chịu trong suốt đêm. Ăn khuya cũng làm tăng nguy cơ trào ngược.

Nếu hệ tiêu hóa phải xử lý thực phẩm không phù hợp hoặc ăn uống không đúng thời điểm, tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Các đợt trào ngược thường dễ nhận thấy khi nằm thẳng. Vì vậy, mất ngủ là tình trạng phổ biến ở người mắc các vấn đề về dạ dày, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Bác sĩ khuyên nên ngủ nghiêng bên trái

Theo ông Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật, được đào tạo tại AIIMS, Đại học Harvard và Đại học Stanford (Mỹ), ngủ nghiêng sang bên trái giúp giảm lượng axit tiếp xúc với thực quản trong lúc ngủ.

Ông cũng khuyến cáo nên kê cao đầu giường khoảng 15 - 20 cm để hạn chế axit trào ngược và không ăn trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ.

Cùng quan điểm, ông Piyush Ranjan, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cao cấp Bệnh viện Sir Ganga Ram (Ấn Độ), cho biết người thường xuyên bị trào ngược axit vào ban đêm nên ngủ nghiêng bên trái vì tư thế này đã được chứng minh giúp giảm hiện tượng trào ngược.

Vì sao ngủ nghiêng bên trái có hiệu quả?

Ngủ nghiêng bên trái có lợi cho người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Tư thế này giữ axit ở dưới thực quản, nhờ đó giảm số lần trào ngược trong khi ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ngoài việc ngủ nghiêng bên trái, các chuyên gia cũng khuyến nghị kê cao đầu giường khoảng 15 - 20 cm bằng gối chống trào ngược hoặc nâng đầu giường.

Bữa ăn cuối trong ngày nên cách giờ ngủ từ 2 đến 3 giờ. Duy trì cân nặng hợp lý cũng giúp giảm áp lực lên dạ dày, theo Sleep Foundation.

Thực phẩm cần hạn chế và thời điểm nên đi khám

Các thực phẩm dễ làm trào ngược nặng hơn vào ban đêm gồm đồ chiên rán, món nhiều chất béo, caffeine, nước có gas, rượu bia và món cay.

Nếu xuất hiện tình trạng ợ nóng thường xuyên, khó nuốt, ho kéo dài, khàn tiếng, khó chịu ở ngực hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Trường hợp triệu chứng tái diễn nhiều ngày trong tuần và thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ cũng cần điều trị kịp thời.