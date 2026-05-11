Cách giấu router Wi-Fi mà tín hiệu vẫn mạnh, ổn định

Kiến Văn
11/05/2026 10:43 GMT+7

Router Wi-Fi đóng vai trò quan trọng để kết nối internet, nhưng kiểu dáng của nó không phải lúc nào cũng phù hợp với phong cách thiết kế nội thất của ngôi nhà.

Để tránh làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung, nhiều người chọn cách giấu router không đẹp mắt này. Mặc dù vậy, người dùng cần lưu ý đến vị trí đặt router để không làm giảm chất lượng tín hiệu. Vị trí lý tưởng cho router thường là nơi trung tâm và cao, tránh xa các vật cản như đồ nội thất và tường, nhưng các vị trí này có thể khiến router trở nên dễ thấy.

Có nhiều cách để giấu router mà vẫn đảm bảo kết nối ổn định, nhưng trước khi thực hiện, người dùng nên kiểm tra Wi-Fi để đảm bảo rằng việc giấu router không làm chậm dịch vụ.

Đặt router trong hoặc gần các vật dụng gia đình

Người dùng có thể thử đặt router bên dưới một chiếc thùng gỗ có nan gỗ, vừa phù hợp với phong cách trang trí, vừa không cản trở tín hiệu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chất liệu của thùng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Thùng gỗ ghép thanh là một lựa chọn tốt vì các thanh gỗ mỏng cho phép luồn dây điện một cách kín đáo. Ngược lại, thùng lưới kim loại có thể làm suy yếu tín hiệu.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể giấu router phía sau các vật thể như bức tranh hoặc bản in nghệ thuật. Những vật này không chỉ giúp che giấu router mà còn cho phép tín hiệu truyền đi dễ dàng. Một số người dùng trên diễn đàn /r/DesignMyRoom cũng gợi ý việc giấu router phía sau cây cảnh, nhưng cần chú ý đến chất liệu của chậu cây để đảm bảo hiệu quả.

Giấu router không phải là lựa chọn duy nhất

Ngoài việc giấu router, người dùng cũng có thể xem xét các giải pháp khác như kết nối trực tiếp các thiết bị với internet qua cáp Ethernet. Hoặc sử dụng Powerline adapter (hay bộ chuyển đổi đường dây điện) có thể biến bất kỳ ổ cắm điện nào trong nhà thành điểm kết nối Ethernet tiềm năng.

Nếu vẫn muốn sử dụng kết nối Wi-Fi, hãy thử nghiệm với các vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Ví dụ, nếu nhà không quá lớn, đặt router gần cửa sổ có thể là một lựa chọn hợp lý. Người dùng có thể giấu nó phía sau rèm cửa để giữ cho nó khuất tầm nhìn.

Cuối cùng, người dùng có thể cần thử nghiệm một vài phương án trước khi tìm ra cách tốt nhất để giấu router trong nhà. Nhiều giải pháp đơn giản có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các vật dụng gia đình như thùng hoặc hộp đựng đồ, từ đó giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ được phong cách cho ngôi nhà.

