Những dấu hiệu cho thấy đến lúc cần thay router Wi-Fi

Kiến Văn
07/05/2026 10:08 GMT+7

Việc router không khởi động được có thể gây ra nhiều phiền toái, đặc biệt khi chúng ta ngày càng phụ thuộc vào internet cho các hoạt động hằng ngày.

Tùy thuộc vào nhà sản xuất và cách bảo quản, router có thể cần được nâng cấp sau mỗi 3 đến 4 năm. Ngoài sự xuống cấp tự nhiên của linh kiện điện tử, router cũng có thể gặp sự cố sớm, vì vậy người dùng cần chú ý đến những dấu hiệu cho thấy thiết bị đang đến thời điểm cần thay thế.

Mỗi router có thời gian hoạt động vào khoảng 3 - 4 năm nên thay thế

Một trong những dấu hiệu đầu tiên là sự quá nhiệt. Nếu router trở nên nóng bất thường trong một không gian mát mẻ, có thể các linh kiện đang hoạt động quá tải. Thêm vào đó, nếu gặp khó khăn khi kết nối thiết bị mới vào mạng hoặc nhận thấy tốc độ internet chậm đáng kể, đó có thể là tín hiệu cho thấy router đang gặp vấn đề.

Tín hiệu yếu và vấn đề về phạm vi phủ sóng

Nếu không sử dụng bộ mở rộng Wi-Fi và gặp khó khăn trong việc duy trì kết nối khi di chuyển xa router, có thể ăng-ten hoặc chip radio bên trong đã bị xuống cấp. Kết quả là tín hiệu truyền đi trở nên quá yếu để xuyên qua tường như trước đây. Bên cạnh đó, tụ điện quản lý nguồn cũng có thể hỏng, dẫn đến việc không cung cấp đủ năng lượng cho các linh kiện hoạt động hiệu quả.

Kết nối chậm và tốc độ kém

Nếu nhận thấy kết nối mạng ngày càng kém, với các hiện tượng như gián đoạn ngẫu nhiên, mất kết nối hoặc tốc độ chậm hơn, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy router có thể sắp hỏng. Việc mất gói dữ liệu có thể xảy ra, dẫn đến tình trạng chậm trễ, giật hình khi phát trực tuyến hoặc tải tệp. Mặc dù khởi động lại thiết bị có thể tạm thời khôi phục kết nối, nhưng điều này không phải là giải pháp lâu dài.

Các mẫu router đời mới có thể xử lý nhiều thiết bị hơn

Router không thể xử lý nhiều thiết bị hơn

Khi nhiều thiết bị kết nối cùng lúc, router có thể bị tắc nghẽn. Nếu nhận thấy sự sụt giảm đột ngột trong kết nối mạng khi có người khác sử dụng thiết bị, có thể cho thấy router không còn đủ khả năng xử lý. Nguyên nhân có thể là do CPU và RAM của router đang bị quá tải, dẫn đến giới hạn số lượng thiết bị có thể kết nối.

Phần mềm đã lỗi thời hoặc không thể cập nhật

Ngoài vấn đề phần cứng, phần mềm cũng có thể là nguyên nhân gây ra sự cố. Nếu router không thể cập nhật firmware mới hoặc gặp vấn đề trong quá trình cập nhật có thể chỉ ra rằng thiết bị đang gặp vấn đề về khả năng tương thích hoặc tính toàn vẹn phần cứng. Hơn nữa, khi router đã cũ và không còn nhận được bản cập nhật phần mềm từ nhà sản xuất, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đã đến lúc người dùng nên thay thế thiết bị.

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho mạng của gia đình, hãy theo dõi những dấu hiệu này và xem xét việc nâng cấp router lên loại hỗ trợ Wi-Fi thế hệ mới, trong trường hợp này là Wi-Fi 7, khi cần thiết.

Phần lớn người dùng không thay đổi cài đặt router Wi-Fi, vô tình khiến mạng gia đình đối mặt nguy cơ bảo mật và suy giảm hiệu suất.

