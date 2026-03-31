Những thói quen gây hại cho router Wi-Fi

Router Wi-Fi là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong ngôi nhà hiện đại, giúp kết nối internet với các thiết bị như máy tính, smartphone, camera an ninh, Smart TV và máy chơi game. Tuy nhiên, nhiều người lại lơ là trong việc sử dụng router Wi-Fi, dẫn đến những vấn đề khác nhau trong quá trình sử dụng.

Router Wi-Fi có thể trở thành 'cửa ngõ' cho hacker nếu dùng sai ẢNH: TOM'S GUIDE

Theo khảo sát năm 2025 của Broadband Genie, hơn 47% người dùng không bao giờ thay đổi cài đặt mặc định của router Wi-Fi, trong khi 72% chưa từng thay đổi mật khẩu Wi-Fi. Nhiều người cho rằng thiết bị đang hoạt động tốt, nhưng thực tế một lỗi nhỏ trong cài đặt router có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối và bảo mật của toàn bộ mạng.

Bằng cách tránh những sai lầm dưới đây, người dùng có thể cải thiện đáng kể hiệu suất và bảo mật của mạng Wi-Fi trong gia đình. Việc thực hiện những thay đổi này thường chỉ mất vài phút nhưng có thể ngăn ngừa nhiều sự cố mạng trong tương lai.

Những điều nên tránh khi sử dụng router Wi-Fi

Một trong những lỗi nghiêm trọng nhất mà người dùng thường gặp là không thay đổi thông tin đăng nhập mặc định của router Wi-Fi. Mật khẩu mặc định thường dễ đoán khiến mạng của người dùng dễ bị tấn công. Router Wi-Fi có hai loại mật khẩu quan trọng: một cho kết nối Wi-Fi và một cho bảng điều khiển quản trị. Nếu chưa thay đổi mật khẩu, hàng xóm có thể dễ dàng đoán được và xâm nhập vào mạng của người dùng.

Việc tắt tính năng cập nhật tự động trên router Wi-Fi cũng là một sai lầm bởi thiết bị này cần được cập nhật thường xuyên để vá các lỗ hổng bảo mật. Trong trường hợp sở hữu một router cũ không còn nhận được bản vá bảo mật, đã đến lúc nâng cấp lên một thiết bị mới và an toàn hơn.

Một lỗi khác là tắt mật khẩu bảo vệ Wi-Fi để dễ dàng kết nối thiết bị. Tuy nhiên, hành động này mở ra nguy cơ cho bất kỳ ai trong phạm vi phủ sóng có thể truy cập vào mạng gia đình, tiêu tốn băng thông và thậm chí thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Ngoài ra, tính năng WPS (Wi-Fi Protected Setup) cũng cần được tắt. Mặc dù nó giúp việc kết nối vào mạng nhanh chóng nhưng lại tiềm ẩn rủi ro bảo mật lớn, cho phép người khác dễ dàng truy cập vào mạng của gia đình.

Cuối cùng, vị trí đặt router Wi-Fi cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên đặt router Wi-Fi ở nơi thông thoáng, cách xa các thiết bị phát sóng khác sẽ giúp cải thiện chất lượng tín hiệu và tốc độ internet.