Cách kiểm tra ô tô có thuộc diện triệu hồi hay không, trước khi đi đăng kiểm?

Theo quy định mới tại Thông tư số 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng (Thông tư 30), từ ngày 1.7.2026, ô tô thuộc diện triệu hồi do lỗi của nhà sản xuất nhưng chưa được khắc phục có thể bị xem là hồ sơ không đạt yêu cầu khi làm thủ tục đăng kiểm.

Cụ thể, Thông tư 30 quy định hồ sơ không đạt yêu cầu đối với xe có lỗi trong quá trình thiết kế, chế tạo hoặc lắp ráp có khả năng gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng, tài sản của người sử dụng hoặc ảnh hưởng xấu đến an toàn và môi trường của cộng đồng; đồng thời đã bị triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất và đã được công bố trên hệ thống thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhưng chưa thực hiện khắc phục.

Ngoài việc tra cứu thông tin phạt nguội chủ xe cần phải kiểm tra ô tô có thuộc diện triệu hồi hay không, để khắc phục sửa chữa trước khi mang xe đi đăng kiểm Ảnh: B.H

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ ngoại lệ. Theo đó, trường hợp người nộp hồ sơ xuất trình được tài liệu chứng minh xe đã hoàn thành việc khắc phục do nhà sản xuất xe hoặc đại lý, nhà phân phối được nhà sản xuất ủy quyền cấp thì hồ sơ vẫn được xem xét theo quy định.

Do đó, từ ngày 1.7.2026 ngoài việc tra cứu thông tin phạt nguội chủ xe cần phải kiểm tra ô tô có thuộc diện triệu hồi hay không, để khắc phục sửa chữa trước khi mang xe đi đăng kiểm. Tuy nhiên, thực tế không phải chủ xe nào cũng biết cách tra cứu thông tin triệu hồi xe.

Các bước tra cứu ô tô có thuộc diện triệu hồi hay không?

Thực tế, việc tra cứu thông tin ô tô có thuộc diện triệu hồi hay không hiện nay cũng khá đơn giãn. Chủ xe có thể tra cứu thông tin trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo dõi thông báo từ nhà sản xuất hoặc sử dụng công cụ kiểm tra trực tuyến trên website chính thức của các hãng xe.

Chủ xe ô tô cần truy cập trang thông tin chính thức của hãng tại Việt Nam để kiểm tra thông tin triệu hồi Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, hầu hết các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đều có trang thông tin chính thức (website) để cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm, giá bán cũng như các thông tin khác liên quan, kể cả tra cứu thông tin triệu hồi xe. Do đó, đầu tiên chủ sở hữu ô tô cần truy cập trang thông tin chính thức của hãng tại Việt Nam.

Sau đó, vào mục "dịch vụ" để chọn tra cứu triệu hồi. Cần lưu ý, không phải website của hãng xe nào cũng thiết kế giống nhau. Tùy từng hãng, mục tra cứu triệu hồi xe có thể được đặt tên khác nhau. Ví dụ, Toyota đặt xe mục này "Kiểm tra & Triệu hồi"; Mitsubishi đặt tên "Kiểm tra triệu hồi"; trong khi VinFast gọi là "Tra cứu tình trạng xe"…

Sau khi tìm được mục cứu triệu hồi, bước tiếp theo chủ xe cần nhập số VIN của xe để tra cứu. Số VIN (Vehicle Identification Number) là dãy gồm 17 ký tự dùng để nhận dạng riêng từng chiếc xe.

Sau khi tìm được mục cứu triệu hồi, bước tiếp theo chủ xe cần nhập số VIN của xe để tra cứu Ảnh chụp màn hình

Tùy từng mẫu xe, số VIN thường được bố trí tại nhiều vị trí khác nhau như ở góc kính chắn gió phía người lái, khung cửa bên ghế lái, khoang động cơ hoặc dưới sàn xe... Trên các mẫu ô tô đời mới, số VIN thường được bố trí ở góc kính chắn gió phía người lái. Ngoài ra, chủ xe cũng có thể tìm thấy số VIN trên Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc tem thông số kỹ thuật của phương tiện.

Chủ xe cần tìm số VIN và nhập vào khung tra cứu của hãng, sau đó nhấn vào nút kiểm tra hoặc tìm kiếm (tuỳ hãng xe). Nếu chiếc không thuộc diện triệu hồi, chủ xe có thể yên tâm tiếp tục sử dụng và đưa xe đi đăng kiểm. Trường hợp kết quả tra cứu cho thấy ô tô đang nằm trong diện triệu hồi, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về lỗi kỹ thuật, phạm vi triệu hồi hoặc hướng dẫn liên hệ đại lý để được kiểm tra và sửa chữa.

Hơn 30.000 ô tô tại Việt Nam "lãnh án" triệu hồi trong nửa đầu năm 2026

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai 26 đợt triệu hồi ô tô bị lỗi để khắc phục, tăng 18 đợt so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số lượng ô tô bị lỗi được các nhà sản xuất, phân phối triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa lên tới 30.338 xe, tăng 4.439 xe, tương đương 14,6% so với nửa đầu năm 2025.

Số lượng ô tô dính lỗi kỹ thuật tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong nửa đầu năm 2026 Ảnh: B.H

Kết quả này cho thấy, số lượng các chương trình triệu hồi cũng như lượng ô tô bị ảnh hưởng phải triệu hồi tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trở lại. Dù chất lượng ô tô xuất xưởng ngày càng được các hãng xe chú trọng trước khi tung ra thị trường, tuy nhiên việc ô tô ngày càng được hiện đại hoá, trang bị nhiều tính năng công nghệ khiến tỉ lệ phát sinh lỗi xuất hiện trong quá trình sử dụng ngày càng cao, đặc biệt các lỗi liên quan đến phần mềm.

Trong tổng số 26 đợt triệu hồi được các hãng xe triển khai trong nửa đầu năm 2026, có hơn một nửa các đợt triệu hồi liên quan đến phần mềm điều khiển các hệ thống khác nhau trên xe. Ngoài ra, cũng có những vụ triệu hồi do lỗi túi khí, ghế ngồi, đèn chiếu sáng, thanh giằng…

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đợt triệu hồi ô tô có số lượng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất do Hyundai thực hiện từ trung tuần tháng 6.2026 liên quan đến 13.628 xe Hyundai Tucson thuộc các phiên bản khác nhau. Đợt triệu hồi này liên quan đến phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA).

Có thể thấy, số lượng ô tô dính lỗi kỹ thuật tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong nửa đầu năm 2026, bên cạnh đó cũng cho thấy trách nhiệm của nhà sản xuất với sản phẩm sau khi phân phối đến tay người dùng.