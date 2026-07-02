Ô tô bị hãng triệu hồi, có bắt buộc sửa chữa trước khi đi đăng kiểm?

Những năm gần đây, các đợt triệu hồi ô tô tại Việt Nam diễn ra với tần suất ngày càng nhiều. Từ các thương hiệu phổ thông đến xe sang, không ít mẫu xe từng phải triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến túi khí, bơm nhiên liệu, hệ thống phanh, camera lùi hay phần mềm điều khiển. Tuy nhiên, không phải chủ xe nào cũng đưa phương tiện đi sửa ngay sau khi nhận được thông báo. Nhiều người cho rằng xe vẫn vận hành bình thường nên có thể trì hoãn, chờ đến dịp bảo dưỡng hoặc khi thuận tiện mới xử lý.

Nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam từng được nhà sản xuất triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi kỹ thuật ẢNH: B.H

Tuy nhiên, từ ngày 1.7.2026, thói quen này cần phải thay đổi. Bởi theo Thông tư số 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng (Thông tư 30), xe thuộc diện triệu hồi nhưng chưa thực hiện khắc phục theo quy định có thể ảnh hưởng đến quá trình đăng kiểm.

Xe bị triệu hồi nhưng chưa sửa lỗi có thể bị xem là hồ sơ không đạt

Một trong những điểm mới đáng chú ý theo Thông tư 30 là bổ sung quy định quản lý đối với xe thuộc diện bị triệu hồi do lỗi của nhà sản xuất. Cụ thể, Thông tư quy định hồ sơ không đạt yêu cầu đối với xe có lỗi trong quá trình thiết kế, chế tạo hoặc lắp ráp có khả năng gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng, tài sản của người sử dụng hoặc ảnh hưởng xấu đến an toàn và môi trường của cộng đồng; đồng thời đã bị triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất và đã được công bố trên hệ thống thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhưng chưa thực hiện khắc phục.

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ ngoại lệ. Theo đó, trường hợp người nộp hồ sơ xuất trình được tài liệu chứng minh xe đã hoàn thành việc khắc phục do nhà sản xuất xe hoặc đại lý, nhà phân phối được nhà sản xuất ủy quyền cấp thì hồ sơ vẫn được xem xét theo quy định.

Theo quy định mới, xe thuộc diện triệu hồi nhưng chưa khắc phục có thể trượt đăng kiểm ẢNH: B.H

Như vậy, điểm mấu chốt không nằm ở việc chiếc xe từng có thông báo triệu hồi hay không, mà là xe đã hoàn thành việc khắc phục các lỗi thuộc diện triệu hồi hay chưa.

Quy định mới cũng cho thấy việc quản lý phương tiện không còn chỉ dựa trên hồ sơ giấy như trước đây mà gắn chặt hơn với dữ liệu điện tử. Thông tin về các đợt triệu hồi đã được công bố trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ trở thành một trong những căn cứ để xem xét hồ sơ khi chủ xe thực hiện thủ tục đăng kiểm.

Chủ xe cần lưu ý gì?

Trong thực tế, triệu hồi là hoạt động khá phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô. Ngay cả những hãng xe lớn cũng có thể phải triệu hồi sản phẩm khi phát hiện lỗi kỹ thuật sau khi xe đã được bán ra thị trường. Việc triệu hồi không đồng nghĩa toàn bộ xe đều mất an toàn, mà nhằm chủ động khắc phục các lỗi có nguy cơ ảnh hưởng đến người sử dụng hoặc không còn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Tuy nhiên, với quy định mới, chủ xe không nên xem nhẹ các thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất. Nếu phương tiện thuộc diện phải sửa chữa, việc chủ động đưa xe đến đại lý hoặc cơ sở được ủy quyền để khắc phục sẽ giúp tránh phát sinh vướng mắc khi đến kỳ đăng kiểm.

Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, chủ xe cũng nên lưu giữ tài liệu hoặc xác nhận do nhà sản xuất, đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền cấp. Đây là căn cứ để chứng minh phương tiện đã hoàn tất việc khắc phục nếu cần xuất trình trong quá trình thực hiện thủ tục đăng kiểm theo quy định của Thông tư.

Chủ xe nên chủ động đưa xe đi khắc phục khi nhận được thông báo triệu hồi và lưu lại giấy xác nhận hoàn thành sửa chữa ẢNH: TMV

Bên cạnh đó, chủ xe cũng nên thường xuyên theo dõi các thông báo triệu hồi từ hãng xe hoặc hệ thống thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời nắm bắt nếu phương tiện của mình thuộc diện phải sửa chữa. Việc xử lý sớm không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu về hồ sơ khi đăng kiểm mà quan trọng hơn còn góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng xe.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung quy định đối với xe thuộc diện triệu hồi là một phần trong định hướng tăng cường quản lý phương tiện trên nền tảng dữ liệu số, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát các phương tiện có nguy cơ mất an toàn kỹ thuật trước khi tham gia giao thông. Đây cũng là một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư 30, cùng với các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, sử dụng dữ liệu điện tử và hoàn thiện cơ chế quản lý phương tiện trong hoạt động đăng kiểm.