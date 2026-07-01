Từ 1.7, chủ ô tô có thể 'độ' phụ kiện nào mà không lo rớt đăng kiểm?

Kể từ ngày 1.7.2026, Thông tư số 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng (Thông tư 30) chính thức có hiệu lực. Bên cạnh các quy định liên quan đến thủ tục đăng kiểm, chuyển đổi số hay quản lý phương tiện, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc làm rõ các trường hợp xe ô tô có thay đổi nhưng không bị coi là cải tạo.

Đây được xem là thay đổi đáng chú ý bởi trong nhiều năm qua, không ít chủ xe vẫn băn khoăn liệu việc lắp thêm một số phụ kiện phổ biến có ảnh hưởng đến quá trình đăng kiểm hay không?

Chủ xe có thể lắp thêm một số phụ kiện mà không phải làm thủ tục cải tạo theo quy định mới ẢNH: T.N

Phụ kiện nào được "bật đèn xanh"?

Theo đó, trong Thông tư 30/2026/TT-BXD, Bộ Xây dựng bổ sung quy định cho phép chủ xe cập nhật một số thay đổi của phương tiện tại cơ sở đăng kiểm mà không phải thực hiện thủ tục kiểm định và chứng nhận cải tạo. Đây chủ yếu là các hạng mục thuộc nhóm tùy chọn (option) do nhà sản xuất, đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền công bố và cung cấp.

Ở nhóm phụ kiện ngoại thất, chủ xe có thể lắp thêm nhiều trang bị quen thuộc như ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe, ống hút gió, giá nóc, cốp nóc, bậc bước chân gập điện hay lưới tản nhiệt. Đối với xe bán tải, các hạng mục như nắp che khoang chở hàng, thanh trang trí thùng hàng hoặc thanh thể thao cũng nằm trong danh sách được quy định.

Thông tư đồng thời cũng cho phép lắp cản (ba-đờ-xốc) trước và cản sau trong phạm vi quy định. Bên cạnh đó, việc bổ sung các trang bị nội thất cũng không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cải tạo phương tiện.

Nhiều phụ kiện ngoại thất ô tô phổ biến được làm rõ là không thuộc trường hợp cải tạo phương tiện ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến hệ thống chiếu sáng. Theo quy định mới, chủ xe được thay bóng đèn trong cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương. Ngoài ra, cũng được phép thay toàn bộ cụm đèn chiếu sáng phía trước hoặc cụm đèn tín hiệu bằng cụm đèn nâng cấp nếu sử dụng chung giắc cắm, không phải can thiệp vào kết cấu thân vỏ, dây dẫn điện hay hệ thống điện của xe.

Việc lần đầu tiên quy định khá cụ thể các hạng mục như trên được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể những cách hiểu khác nhau trong quá trình kiểm định, đồng thời tạo cơ sở rõ ràng hơn để chủ xe lựa chọn, lắp đặt các phụ kiện chính hãng theo nhu cầu sử dụng.

Chủ xe cần lưu ý gì?

Dù mở rộng phạm vi các hạng mục không phải làm thủ tục cải tạo, tuy nhiên Thông tư 30 cũng cho thấy không phải mọi thay đổi, cải tiến trên xe đều được cơ quan chức năng chấp nhận.

Theo đó, điểm cần lưu ý là các phụ kiện được miễn thủ tục cải tạo phải thuộc nhóm tùy chọn do nhà sản xuất xe, đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền công bố và cung cấp. Điều này đồng nghĩa quy định không mặc nhiên áp dụng với mọi loại phụ kiện bán ra thị trường.

Đối với hệ thống chiếu sáng, việc thay thế cũng chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về công suất tiêu thụ điện, giắc cắm cũng như không làm thay đổi kết cấu thân xe hoặc hệ thống điện. Nếu phải cắt, đấu nối dây điện, can thiệp vào thân vỏ hay thay đổi kết cấu kỹ thuật của phương tiện, sẽ không còn thuộc phạm vi quy định này.

Không phải mọi trường hợp thay đổi trên xe đều được áp dụng theo quy định mới, chủ xe vẫn cần đáp ứng các điều kiện kèm theo ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh việc bổ sung các trường hợp không coi là cải tạo, Thông tư 30 cũng sửa đổi, hoàn thiện nguyên tắc xác định xe cải tạo; làm rõ trường hợp nào phải thực hiện chứng nhận cải tạo, trường hợp nào không bị coi là cải tạo và trường hợp nào được miễn lập hồ sơ thiết kế. Theo Bộ Xây dựng, việc làm rõ các quy định này nhằm thống nhất cách áp dụng giữa cơ sở đăng kiểm, cơ sở thiết kế, cơ sở cải tạo và chủ phương tiện, đồng thời tăng tính minh bạch trong hoạt động kiểm định.

Nhìn chung, trong bối cảnh nhu cầu cá nhân hóa ô tô ngày càng phổ biến, việc bổ sung những quy định cụ thể về các phụ kiện được phép lắp đặt mà không phải làm thủ tục cải tạo được xem là bước điều chỉnh theo hướng sâu sát hơn với thực tế. Không chỉ giúp giảm bớt những băn khoăn của chủ xe trước mỗi kỳ đăng kiểm, quy định mới này còn góp phần phân định rõ ranh giới giữa việc bổ sung phụ kiện chính hãng phục vụ nhu cầu sử dụng và các thay đổi có thể ảnh hưởng đến kết cấu, an toàn kỹ thuật của phương tiện.