Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Đại lý dồn dập ưu đãi, giảm giá bán Honda Winner R

Hoàng Cường
Hoàng Cường
10/12/2025 13:32 GMT+7

Các phiên bản của dòng xe côn tay thể thao Honda Winner R được đại lý ủy nhiệm của Honda áp dụng hàng loạt ưu đãi, đồng thời giảm giá 2 - 5 triệu đồng nhằm tạo sức hút với khách hàng, "chạy" doanh số trong tháng bán hàng cuối cùng của năm 2025.

Những hoạch định về chính sách hạn chế xe máy dùng động cơ đốt trong cùng áp lực cạnh tranh từ mảng xe máy điện… khiến thị trường xe máy xăng khá trầm lắng dù đang bước vào mùa mua sắm cuối năm. Xu hướng chuyển đổi sang xe điện của người Việt, đặc biệt là người dân sống tại các khu vực trung tâm Hà Nội, TP.HCM khiến nhu cầu mua sắm xe máy xăng truyền thống đang có xu hướng chậm lại. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất xe máy truyền thống như Honda, Yamaha phải nỗ lực làm mới mẫu mã đồng thời áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá để tạo sức hút. Ngay cả những dòng xe máy mới được tung ra thị trường cách đây không lâu như Honda Winner R cũng đang được cửa hàng phân phối mạnh tay ưu đãi, giảm giá.

Đại lý dồn dập ưu đãi, giảm giá bán Honda Winner R - Ảnh 1.

Honda Winner R đang được cửa hàng phân phối mạnh tay ưu đãi, giảm giá

Ảnh: N.N

Trước đó, cùng với Honda ADV 350, thế hệ mới của dòng xe côn tay thể thao Honda Winner R được Honda Việt Nam (HVN) trình làng vào trung tuần tháng 9.2025. So với mẫu Winner X, Honda Winner R gần như "lột xác" về diện mạo thiết kế theo phong cách thể thao, hầm hố hơn, đồng thời tinh chỉnh một số trang bị, tính năng. Mẫu xe này được HVN phân phối 3 phiên bản với giá ừ 46,16 cho bản tiêu chuẩn; 50,06 triệu đồng cho bản đặc biệt; trong khi bản thể thao cao cấp nhất có giá 50,56 triệu đồng.

Với diện mạo mới cùng nhiều thay đổi, Honda Winner R từng thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng ngay từ khi được HVN tung ra thị trường, đồng thời được kỳ vọng sẽ tăng sức hút, củng cố vị thế cho dòng xe côn tay này tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, những lô xe Winner R đầu tiên về đại lý không còn tình trạng "đội giá" như những phiên bản trước đây. Điều này cũng phần nào cho thấy khi thị trường ngày càng đa dạng mẫu mã, cạnh tranh và mở ra nhiều xu hướng mới… khiến những mẫu mã vốn được kỳ vọng "khuấy động" thị trường như Winner R cũng khó tạo cơn sốt như những phiên bản tiền nhiệm.

Đại lý dồn dập ưu đãi, giảm giá bán Honda Winner R - Ảnh 2.

Honda Winner R tung ra thị trường Việt Nam từ trung tuần tháng 9.2025

Ảnh: H.V.N

Thậm chí, khi sức mua đang có dấu hiệu chững lại trong giai đoạn cuối năm, phía HVN cùng hệ thống đại lý ủy nhiệm chính hãng (HEAD Honda) cũng ồ ạt triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá cho các phiên bản Honda Winner R. Theo đó, khách mua Honda Winner R hiện đang được HEAD Honda ưu đãi gói quà tặng như túi đeo, mũ bảo hiểm, thậm chí hỗ trợ lệ phí đăng ký xe… Không những vậy, mẫu xe này hiện cũng được HEAD Honda giảm giá bán.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại một HEAD Honda ở phường Thủ Đức, TP.HCM nhân viên bán hàng báo giá phiên bản Winner R Đặc biệt có giá 48,8 triệu đồng, bản Winner R thể thao có giá 49,3 triệu đồng, tức giảm 1,26 triệu đồng so với giá đề xuất. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn tại đại lý đang tạm hết hàng. Tại các HEAD Honda khác thuộc phường Bình Thạnh, TP.HCM mức giảm 2 triệu đồng được áp dụng trên tất cả phiên bản Winner R kèm theo gói quà tặng. Qua đó, đưa giá khởi điểm thực tế của dòng xe này về mức 44 triệu đồng.

Đại lý dồn dập ưu đãi, giảm giá bán Honda Winner R - Ảnh 3.

Tại một đại lý Honda ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, bản Winner R báo giá 42,1 - 46,5 triệu đồng, tức giảm 4 triệu đồng so với giá đề xuất

Ảnh: Thiên Nguyễn

Tại một đại lý Honda ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, bản Winner R báo giá 42,1 - 46,5 triệu đồng, tức giảm 4 triệu đồng so với giá đề xuất. Như vậy, nếu không tính các gói quà tặng ưu đãi, Honda Winner R đang được các đại lý chào bán với giá thấp hơn giá đề xuất phổ biến 1,2 - 4 triệu đồng.

Tại Việt Nam, các phiên bản Honda Winner R vẫn sử dụng động cơ loại DOHC, dung tích 150 phân khối, 4 van, 6 cấp số. Động cơ sản sinh công suất khoảng 15,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Hãng tiếp tục tích hợp bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch). Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh bánh trước).

Tin liên quan

Honda Winner R thay Winner X tại Việt Nam: 'Bình mới rượu cũ', giá từ 46 triệu

Honda Winner R thay Winner X tại Việt Nam: 'Bình mới rượu cũ', giá từ 46 triệu

Ở bản nâng cấp mới, Honda Winner đổi tên thành Honda Winner R (thay cho tên cũ Honda Winner X), lột xác hoàn toàn diện mạo; nhưng vẫn giữ nguyên trang bị, động cơ và giá niêm yết.

Xe côn tay Suzuki Satria lột xác thiết kế, chờ ngày về Việt Nam đấu Honda Winner

Xe côn tay thể thao 'Made in Malaysia' giá gần 50 triệu, cạnh tranh Honda Winner

Khám phá thêm chủ đề

Giá Honda Winner R Honda Winner R giảm giá Mua Honda Winner R Các phiên bản Honda Winner R
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận