Đại lý dồn dập ưu đãi, giảm giá bán Honda Winner R

Những hoạch định về chính sách hạn chế xe máy dùng động cơ đốt trong cùng áp lực cạnh tranh từ mảng xe máy điện… khiến thị trường xe máy xăng khá trầm lắng dù đang bước vào mùa mua sắm cuối năm. Xu hướng chuyển đổi sang xe điện của người Việt, đặc biệt là người dân sống tại các khu vực trung tâm Hà Nội, TP.HCM khiến nhu cầu mua sắm xe máy xăng truyền thống đang có xu hướng chậm lại. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất xe máy truyền thống như Honda, Yamaha phải nỗ lực làm mới mẫu mã đồng thời áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá để tạo sức hút. Ngay cả những dòng xe máy mới được tung ra thị trường cách đây không lâu như Honda Winner R cũng đang được cửa hàng phân phối mạnh tay ưu đãi, giảm giá.

Honda Winner R đang được cửa hàng phân phối mạnh tay ưu đãi, giảm giá Ảnh: N.N

Trước đó, cùng với Honda ADV 350, thế hệ mới của dòng xe côn tay thể thao Honda Winner R được Honda Việt Nam (HVN) trình làng vào trung tuần tháng 9.2025. So với mẫu Winner X, Honda Winner R gần như "lột xác" về diện mạo thiết kế theo phong cách thể thao, hầm hố hơn, đồng thời tinh chỉnh một số trang bị, tính năng. Mẫu xe này được HVN phân phối 3 phiên bản với giá ừ 46,16 cho bản tiêu chuẩn; 50,06 triệu đồng cho bản đặc biệt; trong khi bản thể thao cao cấp nhất có giá 50,56 triệu đồng.

Với diện mạo mới cùng nhiều thay đổi, Honda Winner R từng thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng ngay từ khi được HVN tung ra thị trường, đồng thời được kỳ vọng sẽ tăng sức hút, củng cố vị thế cho dòng xe côn tay này tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, những lô xe Winner R đầu tiên về đại lý không còn tình trạng "đội giá" như những phiên bản trước đây. Điều này cũng phần nào cho thấy khi thị trường ngày càng đa dạng mẫu mã, cạnh tranh và mở ra nhiều xu hướng mới… khiến những mẫu mã vốn được kỳ vọng "khuấy động" thị trường như Winner R cũng khó tạo cơn sốt như những phiên bản tiền nhiệm.

Honda Winner R tung ra thị trường Việt Nam từ trung tuần tháng 9.2025 Ảnh: H.V.N

Thậm chí, khi sức mua đang có dấu hiệu chững lại trong giai đoạn cuối năm, phía HVN cùng hệ thống đại lý ủy nhiệm chính hãng (HEAD Honda) cũng ồ ạt triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá cho các phiên bản Honda Winner R. Theo đó, khách mua Honda Winner R hiện đang được HEAD Honda ưu đãi gói quà tặng như túi đeo, mũ bảo hiểm, thậm chí hỗ trợ lệ phí đăng ký xe… Không những vậy, mẫu xe này hiện cũng được HEAD Honda giảm giá bán.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại một HEAD Honda ở phường Thủ Đức, TP.HCM nhân viên bán hàng báo giá phiên bản Winner R Đặc biệt có giá 48,8 triệu đồng, bản Winner R thể thao có giá 49,3 triệu đồng, tức giảm 1,26 triệu đồng so với giá đề xuất. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn tại đại lý đang tạm hết hàng. Tại các HEAD Honda khác thuộc phường Bình Thạnh, TP.HCM mức giảm 2 triệu đồng được áp dụng trên tất cả phiên bản Winner R kèm theo gói quà tặng. Qua đó, đưa giá khởi điểm thực tế của dòng xe này về mức 44 triệu đồng.

Tại một đại lý Honda ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, bản Winner R báo giá 42,1 - 46,5 triệu đồng, tức giảm 4 triệu đồng so với giá đề xuất Ảnh: Thiên Nguyễn

Tại một đại lý Honda ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, bản Winner R báo giá 42,1 - 46,5 triệu đồng, tức giảm 4 triệu đồng so với giá đề xuất. Như vậy, nếu không tính các gói quà tặng ưu đãi, Honda Winner R đang được các đại lý chào bán với giá thấp hơn giá đề xuất phổ biến 1,2 - 4 triệu đồng.

Tại Việt Nam, các phiên bản Honda Winner R vẫn sử dụng động cơ loại DOHC, dung tích 150 phân khối, 4 van, 6 cấp số. Động cơ sản sinh công suất khoảng 15,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Hãng tiếp tục tích hợp bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch). Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh bánh trước).