Cách kiểm tra, xác nhận thông tin thuê bao trên VNeID để tránh bị khóa

Theo quy định, các số điện thoại chưa được người dùng xác nhận thông tin thuê bao trên VNeID sẽ chính thức bị tạm dừng dịch vụ chiều đi kể từ ngày 15.6.2026. Hiện nay, có tới hơn 25 triệu thuê bao đã được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNeID nhưng chưa được người dân bấm xác nhận trạng thái chính chủ.

Để tránh bị khóa một chiều số điện thoại gây ảnh hưởng tới liên lạc và có thể mất thời gian, công sức tới cửa hàng, đại lý của nhà mạng để xử lý, người dùng cần kiểm tra trực tiếp ngay trên ứng dụng VNeID cài trên máy điện thoại chỉ bằng các thao tác đơn giản.

Đầu tiên, người dùng cần mở ứng dụng VNeID đã cài và đăng nhập sẵn thông tin định danh trên điện thoại thông minh. Trường hợp phần mềm không có thông báo hoặc ghi "Bạn đang có 0 thông tin chờ xác nhận tích hợp" thì không cần làm gì thêm.

Thông báo trên VNeID cho biết người dùng đang có tác vụ chờ xác nhận Ảnh: chụp màn hình

Nếu ứng dụng hiển thị ghi chú người dùng đang có thông tin chờ kết hợp, hãy kéo tới phần "Số điện thoại". Tại đây sẽ có hiển thị dấu đỏ biểu hiện số lượng thông tin cần tích hợp.

Trường hợp người dùng có một số điện thoại đang chờ xác nhận thông tin thuê bao trên VNeID. Số lượng thông báo có thể khác nhau tùy từng người dùng Ảnh: chụp màn hình

Sau khi bấm vào đây, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện chi tiết cho biết số thuê bao đang cần chờ xác nhận thông tin. Người dùng chỉ cần làm tuần tự theo các bước hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình.

Người dùng chọn tình trạng "Đang sử dụng số thuê bao" hoặc "Không sử dụng số thuê bao" trên giao diện của ứng dụng, tùy vào trạng thái thực tế đang dùng số điện thoại được hiển thị hay không Ảnh: chụp màn hình

Sau khi bấm "Xác nhận" ở bước trên, hệ thống hiện giao diện thông báo thành công. Lúc này người dùng bấm "Quay lại" để xem trạng thái. Nếu trước đó chọn "Không sử dụng số thuê bao", bên cạnh thông tin sẽ hiện dấu chấm than trắng trên nền vòng tròn màu đỏ (như hình). Trường hợp chọn "Đang sử dụng số thuê bao", ứng dụng hiện dấu tick (chữ V) màu trắng trên nền vòng tròn màu xanh lá.

Theo quy định của Cục Viễn thông, nếu quá thời hạn 15.6.2026 mà chủ thuê bao vẫn bỏ qua bước xác nhận, các nhà mạng sẽ khóa chiều gọi đi và nhắn tin SMS đối với các số điện thoại này.