Cách loại bỏ nước khỏi cổng sạc điện thoại an toàn và nhanh nhất

Tuy nhiên, nếu người dùng hành động nhanh chóng, điện thoại của họ vẫn có thể được cứu. Dưới đây là những bước cần thực hiện ngay khi phát hiện điện thoại bị ướt.

Hãy áp dụng những nguyên tắc an toàn khi cổng sạc pin điện thoại bị ướt ẢNH: YOUTUBE

Tắt máy ngay lập tức: Điều này giúp ngăn ngừa hư hỏng nghiêm trọng.

Tháo các phụ kiện: Rút phích cắm các thiết bị kết nối để tránh tình trạng chập điện.

Lau khô bề mặt: Sử dụng khăn sạch, không xơ để lau khô điện thoại, đặc biệt là khu vực xung quanh cổng sạc. Hãy cẩn thận để không để nước tràn vào các lỗ hở.

Lắc nhẹ điện thoại: Điều này có thể giúp đẩy nước ra khỏi cổng sạc.

Để điện thoại ở nơi thoáng khí: Hãy để điện thoại khô tự nhiên trong vài giờ, có thể đặt nằm ngửa hoặc dựng đứng. Nếu muốn tăng tốc quá trình, hãy sử dụng quạt hoặc cho điện thoại vào túi ziplock cùng với gói silica gel.

Làm gì nếu điện thoại vẫn không sạc được pin

Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà điện thoại vẫn không sạc được, người dùng có thể thử một số cách khắc phục:

Thay cáp sạc: Cáp ẩm có thể kích hoạt cảnh báo độ ẩm ngay cả khi cổng sạc đã khô.

Xóa bộ nhớ đệm USB: Một số nhà sản xuất, chẳng hạn như Samsung, cũng cho phép người dùng xóa bộ nhớ đệm USB của điện thoại để xóa cảnh báo phát hiện độ ẩm và bật lại tính năng sạc. Ví dụ với điện thoại Samsung, hãy vào Settings > Apps, chọn biểu tượng bộ lọc ở góc trên bên phải, bật Show system apps. Tìm USB Settings trong danh sách và chọn Clear cache. Kiểm tra xem điện thoại có sạc được không.

Với điện thoại Android khác, hãy thử làm theo cách tương tự. Trong khi iPhone dường như không có tùy chọn cài đặt USB, vì vậy người dùng cần thử khởi động lại thiết bị.

Nếu tất cả biện pháp trên không hiệu quả, có thể vấn đề sạc do lỗi phần cứng nghiêm trọng. Độ ẩm có thể đã ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong. Trong trường hợp này, hãy mang điện thoại đến trung tâm bảo hành để được kiểm tra. Nếu cần sử dụng gấp, người dùng có thể thử sạc không dây (nếu điện thoại hỗ trợ tính năng này), vì nó vẫn hoạt động ngay cả khi cổng sạc bị hư hỏng.

Hãy luôn cẩn trọng và hành động nhanh chóng để bảo vệ thiết bị của mình khỏi hư hỏng do nước.