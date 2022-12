Cách ngăn ngừa sự cố tử vong trong khi chạy thể dục

Mặc dù ông sống rất lành mạnh, nhưng một kẻ giết người thầm lặng đã ẩn nấp trong cơ thể ông. Sau khi ông qua đời, các bác sĩ đã phát hiện 3 động mạch vành của ông bị tắc nghẽn nghiêm trọng khiến ông dừng bước vĩnh viễn, theo RunSociety - tạp chí dành cho lĩnh vực chạy bộ.

Kể từ đó, có một số vận động viên chạy bộ, thậm chí còn rất trẻ bị chết sau các cuộc thi chạy mà không có lý do rõ ràng.

Vậy tại sao có vận động viên chạy bộ gục ngã và chết?

Một nghiên cứu trên 10,9 triệu vận động viên marathon cho thấy 59 người bị ngừng tim trong hoặc 1 giờ sau khi chạy đường dài và 42 người chết.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các cuộc chạy marathon có thể dẫn đến sự gia tăng enzyme troponin, loại enzyme này phát sinh khi tim gặp vấn đề và không thể nhận đủ máu. Các lý do khác có thể bao gồm các vấn đề về tim chưa được chẩn đoán hoặc tiềm ẩn.

Một số lý do tại sao các vận động viên marathon thường gục xuống gần vạch đích là do sự tích tụ axit lactic trong máu trong quá trình chạy gây ra nhịp tim bất thường và như kiệt sức, căng thẳng về cảm xúc, mất nước và say nắng, theo RunSociety.

Ảnh hưởng của thời tiết

Theo Phòng khám Cleveland (Mỹ), nhiệt độ khắc nghiệt khiến các động mạch co lại, làm huyết áp tăng đột biến.

Tại hội nghị chuyên đề hằng năm của Đại học Tim mạch Mỹ năm 2018, nghiên cứu đã kết luận rằng: Sự biến động nhiệt độ cực đoan của thời tiết có thể dẫn đến các cơn đau tim.

Nếu dự báo thời tiết dự đoán nhiệt độ cực đoan, bạn cần phải cân nhắc hủy buổi tập luyện.

Do di truyền

Lý do khiến các vận động viên trẻ khỏe mạnh gặp sự cố thường là do di truyền. Bác sĩ tim mạch Peter McCullough của Trung tâm Y tế Đại học Baylor (Mỹ) cho biết, khi một người tuổi 20 - 30 đột ngột tử vong trong hoặc sau khi chạy, nguyên nhân phổ biến nhất là bệnh cơ tim phì đại - thường bắt đầu phát triển ở tuổi dậy thì.

Ngoài ra, một yếu tố khác là rung thất trước khi ngừng tim. Hiện tượng này gây thiếu oxy có thể làm tổn thương tim rất nhanh.

Do chủ quan

Tại Đại hội Tim mạch Canada, các bác sĩ cho biết chạy marathon làm tăng nguy cơ tim mạch lên gấp 7 lần. Và vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với người mắc các vấn đề về tim chưa được chẩn đoán.





Làm gì để ngăn ngừa tử vong trong khi chạy thể dục?

Lắng nghe cơ thể trước khi chạy: Nếu cảm thấy không khỏe hãy hủy bỏ buổi tập có thể cứu mạng bạn. Khi có quá nhiều yếu tố bất lợi, hãy nói không.

Kiểm tra tim thường xuyên: Siêu âm tim có thể phát hiện 75% bất ổn ở tim có thể dẫn đến biến cố tim mạch chết người trong khi chạy mà không có một dấu hiệu cảnh báo nào, theo RunSociety.

Những điều có thể làm để ngăn chặn cái chết đột ngột khi đang chạy bao gồm:

· Lắng nghe cơ thể trong khi chạy:

Cơ thể sẽ cung cấp manh mối và tín hiệu. Hãy báo cho bác sĩ ngay lập tức nếu bị đau ngực, khó thở, khó chịu ở phần trên cơ thể, choáng váng khi tập thể dục hoặc trong quá trình luyện tập.

· Chú ý lịch sử gia đình:

Hãy kiểm tra xem có trường hợp đột tử tim nào trong gia đình. Hãy cho bác sĩ biết và khám sức khỏe định kỳ để bác sĩ giúp.

· Duy trì mức cholesterol khỏe mạnh:

Giữ cho các mạch vành sạch sẽ là điều quan trọng. Sử dụng thuốc hạ mỡ máu Statin để giảm cholesterol theo chỉ thị của bác sĩ.

· Làm theo lời khuyên của bác sĩ:

Làm theo lời khuyên của bác sĩ là rất quan trọng, theo RunSociety.