Cách phòng tránh đột tử ở người trẻ tuổi khi tập thể dục

Trả lời nhật báo The Indian Express, tiến sĩ, bác sĩ Balbir Singh - chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Max (trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ), cho biết khác với người cao tuổi, người trẻ thường vận động hoặc tập luyện với cường độ cao hơn. Do vậy, nếu họ mắc phải một số bệnh lý liên quan đến tim mạch mà không hay biết, sẽ dẫn tới nguy cơ cao bị đột tử khi tập luyện quá sức.



Nếu mắc phải một số bệnh lý liên quan đến tim mạch mà không hay biết, sẽ dẫn tới nguy cơ cao bị tử vong bất ngờ khi tập luyện quá sức SHUTTERSTOCK

Cụ thể, bác sĩ Singh cho hay tình trạng lâm sàng mang tên "bệnh cơ tim phì đại" là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến người trẻ tuổi có thể bất ngờ tử vong khi vận động.

Bệnh cơ tim phì đại chủ yếu là do di truyền. Đa số người mắc thường không có dấu hiệu cụ thể, một số chỉ xuất hiện triệu chứng khi họ vận động hoặc tập luyện gắng sức. Lúc này, ngực của họ sẽ bị đau, nhịp tim rối loạn, mệt mỏi cực độ và bất tỉnh. Nếu không kịp thời cứu chữa có thể dẫn đến ngừng tim và tử vong.

Theo bác sĩ Singh, cách tốt nhất để ngăn ngừa nguy cơ đột tử khi vận động thể thao là cần phải hiểu rõ về sức khỏe của mình. Những người trẻ tuổi cũng cần kiểm tra sàng lọc sớm để kịp thời phát hiện những bất thường của tim. Bên cạnh đó cũng không nên tập luyện quá gắng sức, nếu cảm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng nhờ những người xung quanh hỗ trợ.

Ngoài bệnh cơ tim phì đại, bác sĩ Singh cũng cảnh báo rằng một số loại bột protein trôi nổi trên thị trường - được giới thiệu là giúp xây dựng cơ bắp, có ích cho người hay vận động, nhưng hoàn toàn không được cơ quan chức năng kiểm định - cũng có thể chứa kim loại nặng, chất béo bão hòa, đường hoá học… Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ gây tích tụ độc tố, tạo điều kiện khởi phát đau tim hay đột quỵ.