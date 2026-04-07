Cách sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử

Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 3.2.2026, sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương bản giấy và chính thức được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành.

Người tham gia cần kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 để tiếp nhận và sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử ẢNH: T.HẰNG

Trong đó, sổ BHXH bản điện tử được dùng để giải quyết các chế độ BHXH và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện thủ tục, người tham gia chỉ cần xuất trình sổ BHXH bản điện tử, không phải nộp hoặc xuất trình sổ giấy.

Đối với thẻ BHYT bản điện tử, người tham gia sử dụng khi khám bệnh bệnh tại các cơ sở và làm căn cứ thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Dù đã triển khai được hơn 2 tháng, song nhiều người dân vẫn lúng túng chưa biết cách sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử như thế nào.

Theo cơ quan BHXH, hiện người tham gia có thể nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử bằng cách truy cập: Ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VneID) mức độ 2; ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); hoặc hòm thư điện tử (email).

Cách cập nhật BHXH trên VneID như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng số định danh cá nhân.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục "Ví giấy tờ", sau đó chọn mục "Bảo hiểm xã hội".

Bước 3: Nhập mã số BHXH (gồm 10 chữ số), tích chọn đồng ý tích hợp thông tin.

Bước 4: Gửi yêu cầu tích hợp.

Sau khi gửi yêu cầu tích hợp thành công, công dân truy cập chức năng BHXH để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ. Nếu hiển thị "Cập nhật thất bại", có thể nhập lại mã số BHXH và gửi lại yêu cầu tích hợp.

Cách đăng ký BHXH tự nguyện online

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Bước 2: Chọn dịch vụ "Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện".

Bước 3: Người tham gia kê khai thông tin như hướng.

Bước 4: Chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Bước 5: Nhận thông báo biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

Bước 6: Nhận thông báo thời hạn trả sổ BHXH.

Bước 7: Nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Cách đóng BHYT online:

Người dân có thể đăng ký tham gia BHYT trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ như đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Bước 3: Người mua BHYT online kê khai thông tin như hướng dẫn.

Bước 4: Chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Bước 5: Nhận biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

Bước 6: Nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ tiếp tục được sử dụng.

Bước 7: Nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc thẻ bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Theo Thông tư 09/2026/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 3.2.2026), khi người tham gia đã xuất trình sổ BHXH hoặc thẻ BHYT bản điện tử đúng quy định, các cơ quan, tổ chức, cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu thêm bản giấy.

Người tham gia cần chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng ứng dụng VssID để tiếp nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử khi thực hiện thủ tục liên quan.