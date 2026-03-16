Thời sự

Triển khai 10 thủ tục BHXH, BHYT toàn trình, người dân làm hồ sơ hoàn toàn online

Thu Hằng
16/03/2026 17:14 GMT+7

Từ ngày 16.3, người dân Hà Nội có thể thực hiện hàng loạt thủ tục bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) hoàn toàn trực tuyến như: đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, cấp lại sổ BHXH, đổi thẻ BHYT hay chuyển hình thức nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, giúp giảm thời gian, giấy tờ khi làm hồ sơ.

Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội cho biết, từ hôm nay 16.3, đơn vị này phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Hà Nội triển khai hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công triển khai hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình

ẢNH: TUẤN MINH

Theo kế hoạch, việc triển khai được thực hiện tại 141 điểm phục vụ hành chính công thuộc 12 chi nhánh trực thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Hà Nội. Các chi nhánh đã bố trí cán bộ, trang thiết bị và quầy hướng dẫn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.

Một số dịch vụ công trực tuyến toàn trình được triển khai gồm: đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng); điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện do cá nhân trực tiếp thực hiện.

Ngoài ra còn có các thủ tục như: đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT; đăng ký đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT thông qua tổ chức, đơn vị.

Các dịch vụ công cũng bao gồm thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin; cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT khi thay đổi thời điểm đủ 5 năm tham gia liên tục hoặc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Bên cạnh đó, người hưởng chế độ BHXH có thể thực hiện trực tuyến thủ tục chuyển hình thức nhận tiền từ lĩnh bằng tiền mặt sang nhận qua tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân liên quan.

Người dân không cần nộp hồ sơ giấy trực tiếp

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội, việc đưa các thủ tục BHXH, BHYT lên môi trường số không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hai đơn vị cũng tăng cường truyền thông để người dân, doanh nghiệp biết và tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục BHXH, BHYT tại các chi nhánh của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Hà Nội cho biết, việc triển khai 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực BHXH, BHYT là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm cũng đã hoàn thành việc cấu hình hệ thống, phân quyền tài khoản và xây dựng quy trình điện tử đối với các thủ tục trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện thuận lợi, thống nhất.

Các chi nhánh trực thuộc đã sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, đồng thời tăng cường hướng dẫn để người dân dễ dàng thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, đặc biệt với các nhóm như người cao tuổi, lao động tự do hoặc người chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn toàn trên môi trường điện tử, từ nộp hồ sơ, thanh toán (nếu có) đến nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần nộp hồ sơ giấy trực tiếp.

Đây được xem là bước quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Tin liên quan

Chính thức áp dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên toàn quốc

Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cấp sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử gắn với mã số BHXH duy nhất, tích hợp và sử dụng trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mức độ 2 và ứng dụng BHXH số VssID.

