Cách tắt quảng cáo trên các dòng tủ lạnh thông minh cao cấp của Samsung

Samsung vừa gây bất ngờ cho người tiêu dùng khi đưa quảng cáo lên các mẫu tủ lạnh thông minh đắt tiền nhất của hãng thông qua bản nhật ký thay đổi. Động thái này ban đầu khiến nhiều người hoài nghi là thông tin giả mạo, song hãng công nghệ Hàn Quốc sau đó đã chính thức xác thực chương trình thử nghiệm này.

Samsung chèn quảng cáo lên dòng tủ lạnh thông minh đắt tiền

Theo The Verge, quảng cáo sẽ xuất hiện dọc theo một phần ba phía dưới màn hình trên các chủ đề giao diện Thời tiết (Weather) hoặc Màu sắc (Color). Ngoài ra, quảng cáo cũng hiển thị dưới dạng một ô nhỏ trên chủ đề Daily Board mới ra mắt, trong khi người dùng các chủ đề Bộ sưu tập (Gallery) và Nghệ thuật (Art) sẽ không bị ảnh hưởng.

Tủ lạnh thông minh cao cấp của Samsung bắt đầu hiển thị quảng cáo ẢNH: GEMINI

Khác với cách tiếp cận trên hệ điều hành Windows 11 của Microsoft, Samsung cho phép người dùng chủ động tắt bỏ quảng cáo bằng cách truy cập vào tab Quảng cáo (Advertisements) trong menu Cài đặt (Settings). Bên cạnh đó, nếu không tắt hoàn toàn, người dùng vẫn có thể chủ động đóng từng mẩu quảng cáo và chúng sẽ không xuất hiện lại trong suốt thời gian còn lại của chiến dịch đó.

Việc xuất hiện quảng cáo trên các thiết bị gia dụng có giá từ 2.000 USD (khoảng hơn 50 triệu đồng) trở lên đang trở thành tâm điểm gây bức xúc lớn. Nhiều người dùng phản ánh họ đã chi số tiền lớn để sở hữu thiết bị thông minh mà không hề nhận được thỏa thuận hay đồng thuận việc phải xem quảng cáo khi mua hàng.

Hiện tại, chương trình này mới chỉ hiển thị các mẩu quảng cáo nội bộ của Samsung. Dù vậy, người tiêu dùng vẫn lo ngại về việc công ty có thể sớm mở rộng tiếp cận các đối tác và cho phép các bên thứ ba mua vị trí quảng cáo trên màn hình tủ lạnh.