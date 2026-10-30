Windows 11 đã có menu chuột phải nhanh và 'toàn năng' hơn

Microsoft vừa bắt đầu tung ra bản nâng cấp đáng chú ý dành cho menu ngữ cảnh chuột phải trên Windows 11 thông qua bản cập nhật xem trước tùy chọn, đáp ứng một trong những tính năng giao diện được người dùng mong đợi nhất. Bản cập nhật này không chỉ giúp menu mở nhanh hơn rõ rệt mà còn cho phép người sử dụng tự do tùy chỉnh các tùy chọn hiển thị thay vì phải chấp nhận một danh sách dài dòng và cồng kềnh như trước.

Menu ngữ cảnh của Windows 11 sắp được nâng cấp lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Menu chuột phải Windows 11 nhận bản nâng cấp quan trọng vào tháng 11

Cụ thể, các thiết lập mới trao quyền cho người dùng gỡ bỏ những lệnh Windows mặc định không mong muốn như 'Send to', bổ sung các tính năng cần thiết và lựa chọn những ứng dụng cụ thể xuất hiện khi thao tác. Ngoài ra, thanh công cụ trên cùng chứa các lệnh Cut, Paste hay Rename có thể được tích hợp trực tiếp vào danh sách theo phong cách Windows 10, đồng thời bố cục hiển thị cũng cho phép sắp xếp lại linh hoạt như đưa mục Properties xuống dưới cùng.

Theo công bố từ Microsoft, menu chuột phải mới mở nhanh hơn, giảm bớt sự lộn xộn và trao quyền kiểm soát tốt hơn đối với các lệnh cùng phần mở rộng ứng dụng. Trên diễn đàn Reddit, cộng đồng người dùng trải nghiệm sớm ghi nhận menu thực sự hoạt động mượt mà vượt trội, dù nhiều ý kiến vẫn bày tỏ sự băn khoăn khi hãng phải mất tới 5 năm kể từ ngày ra mắt hệ điều hành để hoàn thiện cải tiến then chốt này.

Dù nhận phản hồi tích cực, đợt cập nhật cũng ghi nhận một số phàn nàn khi nhiều máy tính đã cài đặt bản xem trước nhưng vẫn chưa nhận được giao diện mới do cơ chế phát hành theo từng giai đoạn. Dù người dùng có thể can thiệp kích hoạt sớm tính năng này bằng tiện ích ViVeTool, phương pháp này tiềm ẩn rủi ro phát sinh lỗi hệ thống trong giai đoạn phần mềm vẫn đang được thử nghiệm giới hạn.

Người dùng hệ điều hành hiện không phải chờ đợi quá lâu khi tính năng tùy biến này dự kiến sẽ chính thức phát hành rộng rãi trong bản vá cập nhật tháng 11, tức chỉ sau chưa đầy hai tuần nữa. Dù quy trình triển khai chính thức vẫn có thể diễn ra theo từng đợt, bước đi này đánh dấu nỗ lực đáng ghi nhận của Microsoft trong việc tối ưu hóa mảnh ghép cốt lõi của giao diện Windows 11.