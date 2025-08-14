Cách tắt tính năng 'tệ nhất' của iOS 18.6

Được phát hành trước khi iOS 26 triển khai chính thức khoảng hơn một tháng, iOS 18.6 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo một thay đổi khiến người dùng khó chịu.

iOS 18.6 mang kích hoạt tính năng Lặp lại video có thể khiến người dùng khó chịu ẢNH: DIGITALTRENDS

Cụ thể, một trong những thay đổi đáng chú ý của iOS 18.6 là tính năng Loop Videos trong ứng dụng Ảnh, vốn cho phép video tự động phát lại, tương tự như các video ngắn trên TikTok và Instagram. Tuy nhiên, nhiều người đã bày tỏ sự không hài lòng với tính năng này khi cho rằng nó làm giảm trải nghiệm của họ khi áp dụng cho mọi video.

Cách tắt Lặp lại video trên iOS 18.6

Hiện người dùng hoàn toàn có thể tắt tính năng Lặp lại video nếu không muốn nó hoạt động và việc tắt tính năng này cũng diễn ra chỉ với một vài bước đơn giản. Trên thiết bị cài iOS 18.6, hãy mở Cài đặt, điều hướng đến Ứng dụng và chọn Ảnh. Tại đây, cuộn xuống và tìm tùy chọn Lặp lại video, sau đó chạm vào thanh trượt để tắt tính năng này. Video sẽ tự động dừng phát lại sau khi hoàn tất việc thiết lập.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể kiểm soát việc phát lại tốt hơn bằng cách tắt tính năng Tự động phát chuyển động, được liệt kê ngay phía trên tùy chọn Lặp lại video. Chỉ cần chạm vào thanh trượt để tắt tính năng này, video sẽ không còn tự động phát khi người dùng cuộn qua chúng nữa.

Nếu sở hữu thiết bị tương thích và không ngại một số vấn đề về tính ổn định, người dùng cũng có thể tham gia vào phiên bản beta công khai iOS 26 hiện tại. Trong phiên bản này, ứng dụng Ảnh đang nhận được nhiều bản cập nhật quan trọng mà người dùng đã mong đợi trong nhiều năm, tất cả đều có thể được trải nghiệm ở phiên bản beta trước khi phát hành chính thức.