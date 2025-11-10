Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cách Thư Kỳ thoát mác 'diễn viên 18+' và vươn tầm ngôi sao toàn cầu

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
10/11/2025 16:51 GMT+7

Bản hợp đồng phim người lớn bị che giấu suốt nhiều năm của Thư Kỳ vừa được hé lộ, cho thấy hành trình 'lột xác' đầy ngoạn mục từ diễn viên 18+ thành một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ.

Ở tuổi 49, Thư Kỳ - nay không chỉ là diễn viên mà còn là đạo diễn, đang bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp. Bộ phim đầu tay Girl vừa giúp cô nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan, đánh dấu hành trình chuyển mình từ quá khứ thị phi đến tầm cao nghệ thuật.

Bước ngoặt từ phim người lớn đến nghệ thuật chính thống

Khi cô đang tận hưởng thành công mới, một tiết lộ gây chấn động từ nhà sản xuất, đạo diễn Hồng Kông - Hoàng Văn Tuyển lại khơi dậy những tranh luận cũ về thời kỳ đầu sự nghiệp, đặc biệt là bản hợp đồng phim 18+ suýt khiến cuộc đời Thư Kỳ rẽ sang lối khác.

Cách Thư Kỳ thoát mác 'diễn viên 18+' và vươn tầm ngôi sao toàn cầu - Ảnh 1.

Hình ảnh Thư Kỳ trong giai đoạn đầu sự nghiệp, khi cô bị ràng buộc bởi hợp đồng phim người lớn gây nhiều tranh cãi

Ảnh: Kbizoom

Trong video đăng trên kênh YouTube cá nhân, Hoàng Văn Tuyển kể lại câu chuyện hỗn loạn những năm 1990, khi ông "giải cứu" Thư Kỳ khỏi một hợp đồng mang tính bóc lột với ông trùm phim ảnh Đài Loan - Kha Tuấn Hùng.

Theo lời kể, câu chuyện bắt đầu năm 1995 khi đạo diễn Vương Tinh nhìn thấy Thư Kỳ trên bìa tạp chí Easy Finder của Đài Loan và mong muốn mời cô sang Hồng Kông đóng loạt phim cấp 3. Lúc ấy Vương Tinh đã nhờ Hoàng Văn Tuyển làm trung gian thương lượng.

Thời điểm đó, Thư Kỳ - một người mẫu mới nổi tại Đài Trung (Đài Loan) đã tham gia chụp hình khỏa thân cho tạp chí Penthouse và góp mặt trong phim 18+ Unexpected Challenges. Quản lý của cô khi ấy là Thái Chính Lương, con trai đạo diễn kỳ cựu Thái Dương Minh.

"Cô ấy đến muộn vài tiếng. Trông rất mệt và xa cách, nhưng đôi môi dày đó thì không ai quên được", ông Hoàng Văn Tuyển kể lại.

Cách Thư Kỳ thoát mác 'diễn viên 18+' và vươn tầm ngôi sao toàn cầu - Ảnh 2.

Hình ảnh Thư Kỳ trong Nhục bồ đoàn 2: Ngọc nữ tâm kinh

Ảnh: Kbizoom

Thỏa thuận với phía Vương Tinh diễn ra suôn sẻ và hợp đồng 3 phim được ký. Nhưng ngay sau đó, họ phát hiện Thư Kỳ đã ký trước một hợp đồng 6 phim với Kha Tuấn Hùng, trong đó mới quay được duy nhất Unexpected Challenges.

Khi Hoàng Văn Tuyển tìm cách mua lại hợp đồng, Kha Tuấn Hùng kiên quyết từ chối. Ông ta thậm chí tuyên bố thách thức: "Tôi muốn cô ấy đóng phim cấp ba thì cấp ba, cấp bốn thì cấp bốn, không đời nào để mấy người chuộc lại hợp đồng được".

Sau khi xem xét lại hợp đồng, Hoàng Văn Tuyển phát hiện Thư Kỳ ký khi vẫn chưa đủ tuổi pháp lý. Ông lập tức nộp đơn kiện lên tòa án Đài Loan để hủy hợp đồng và thắng kiện ở cả hai cấp xét xử.

Hoàng Văn Tuyển kể rằng sau đó, đàn em của Kha Tuấn Hùng tìm đến ông đòi "phí bịt miệng" và đe dọa tung các tài liệu riêng tư của Thư Kỳ, nhưng ông từ chối và giải quyết vấn đề bằng con đường pháp lý.

Nhờ vậy, ông mới đưa Thư Kỳ sang Hồng Kông an toàn, mở ra hành trình chuyển mình ngoạn mục của cô.

Cách Thư Kỳ thoát mác 'diễn viên 18+' và vươn tầm ngôi sao toàn cầu - Ảnh 3.

Vai diễn trong Sắc tình nam nữ giúp Thư Kỳ thoát khỏi định kiến và bước vào dòng phim chính thống của Hồng Kông

Ảnh: Kbizoom

Tại Hồng Kông, Thư Kỳ gây dựng sự nghiệp với các phim cấp 3 như Sắc tình nam nữ (1996), Nhục bồ đoàn 2: Ngọc nữ tâm kinh (1996). Trong đó, Sắc tình nam nữ trở thành bước ngoặt lớn. Dưới sự chỉ đạo của Nhĩ Đông Thăng và đóng cặp cùng tài tử Trương Quốc Vinh, bộ phim "nửa thương mại nửa nghệ thuật" này đã biến quá khứ từng gây tranh cãi của Thư Kỳ thành chất liệu phản ánh chính ngành điện ảnh.

Vai diễn giúp Thư Kỳ giành giải Diễn viên mới xuất sắc và Nữ phụ xuất sắc tại Kim Tượng lần thứ 16, đặt nền móng cho sự công nhận trong giới chuyên môn.

Cách Thư Kỳ thoát mác 'diễn viên 18+' và vươn tầm ngôi sao toàn cầu - Ảnh 4.

Từ một diễn viên bị gắn mác 18+, giờ đây Thư Kỳ vươn lên thành ngôi sao hạng A và mang tầm ảnh hưởng quốc tế

Ảnh: Instagram wonderfulshuqi

Hoàng Văn Tuyển tiếp tục hé lộ nhiều chi tiết gây sốc. Ông cho biết cựu quản lý Thái Chính Lương chỉ xem Thư Kỳ như "máy in tiền". Sau khi ký hợp đồng mới ở Hồng Kông, Thái Chính Lương hỏi xin ông Hoàng bản hợp đồng chưa điền gì của công ty.

Biết Thái Chính Lương có dụng ý không trong sáng, Hoàng Văn Tuyển lập tức vạch trần: "Chẳng lẽ anh muốn dùng bản hợp đồng này để giở trò sao? Thư Kỳ một thân một mình đến Hồng Kông đóng phim cấp 3, kiếm tiền bằng da thịt, vậy mà anh còn muốn bóc lột cô ấy nữa hả?".

Giờ đây, Thư Kỳ là một trong những tên tuổi được kính trọng của điện ảnh Hoa ngữ. Cô không chỉ vượt qua quá khứ diễn viên phim 18+ mà còn tự viết lại câu chuyện cuộc đời bằng tài năng và sự bền bỉ.

Tin liên quan

Thư Kỳ khoe sắc quyến rũ ở Venice, bật khóc vì áp lực làm đạo diễn

Thư Kỳ khoe sắc quyến rũ ở Venice, bật khóc vì áp lực làm đạo diễn

Dự Liên hoan phim Venice 2025, Thư Kỳ gây sốt trên thảm đỏ với nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ và quyến rũ ở tuổi 49. Bộ phim đầu tay do minh tinh Đài Loan làm đạo diễn cũng nhận phản hồi tích cực sau buổi công chiếu ở Ý.

Nét trong trẻo của diễn viên 18 tuổi đóng chính phim Thư Kỳ

Khám phá thêm chủ đề

Thư Kỳ Hồng Kông giải cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận