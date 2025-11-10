Cách Thư Kỳ thoát mác 'diễn viên 18+' và vươn tầm ngôi sao toàn cầu

Ở tuổi 49, Thư Kỳ - nay không chỉ là diễn viên mà còn là đạo diễn, đang bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp. Bộ phim đầu tay Girl vừa giúp cô nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan, đánh dấu hành trình chuyển mình từ quá khứ thị phi đến tầm cao nghệ thuật.

Bước ngoặt từ phim người lớn đến nghệ thuật chính thống

Khi cô đang tận hưởng thành công mới, một tiết lộ gây chấn động từ nhà sản xuất, đạo diễn Hồng Kông - Hoàng Văn Tuyển lại khơi dậy những tranh luận cũ về thời kỳ đầu sự nghiệp, đặc biệt là bản hợp đồng phim 18+ suýt khiến cuộc đời Thư Kỳ rẽ sang lối khác.

Hình ảnh Thư Kỳ trong giai đoạn đầu sự nghiệp, khi cô bị ràng buộc bởi hợp đồng phim người lớn gây nhiều tranh cãi Ảnh: Kbizoom

Trong video đăng trên kênh YouTube cá nhân, Hoàng Văn Tuyển kể lại câu chuyện hỗn loạn những năm 1990, khi ông "giải cứu" Thư Kỳ khỏi một hợp đồng mang tính bóc lột với ông trùm phim ảnh Đài Loan - Kha Tuấn Hùng.

Theo lời kể, câu chuyện bắt đầu năm 1995 khi đạo diễn Vương Tinh nhìn thấy Thư Kỳ trên bìa tạp chí Easy Finder của Đài Loan và mong muốn mời cô sang Hồng Kông đóng loạt phim cấp 3. Lúc ấy Vương Tinh đã nhờ Hoàng Văn Tuyển làm trung gian thương lượng.

Thời điểm đó, Thư Kỳ - một người mẫu mới nổi tại Đài Trung (Đài Loan) đã tham gia chụp hình khỏa thân cho tạp chí Penthouse và góp mặt trong phim 18+ Unexpected Challenges. Quản lý của cô khi ấy là Thái Chính Lương, con trai đạo diễn kỳ cựu Thái Dương Minh.

"Cô ấy đến muộn vài tiếng. Trông rất mệt và xa cách, nhưng đôi môi dày đó thì không ai quên được", ông Hoàng Văn Tuyển kể lại.

Hình ảnh Thư Kỳ trong Nhục bồ đoàn 2: Ngọc nữ tâm kinh Ảnh: Kbizoom

Thỏa thuận với phía Vương Tinh diễn ra suôn sẻ và hợp đồng 3 phim được ký. Nhưng ngay sau đó, họ phát hiện Thư Kỳ đã ký trước một hợp đồng 6 phim với Kha Tuấn Hùng, trong đó mới quay được duy nhất Unexpected Challenges.

Khi Hoàng Văn Tuyển tìm cách mua lại hợp đồng, Kha Tuấn Hùng kiên quyết từ chối. Ông ta thậm chí tuyên bố thách thức: "Tôi muốn cô ấy đóng phim cấp ba thì cấp ba, cấp bốn thì cấp bốn, không đời nào để mấy người chuộc lại hợp đồng được".

Sau khi xem xét lại hợp đồng, Hoàng Văn Tuyển phát hiện Thư Kỳ ký khi vẫn chưa đủ tuổi pháp lý. Ông lập tức nộp đơn kiện lên tòa án Đài Loan để hủy hợp đồng và thắng kiện ở cả hai cấp xét xử.

Hoàng Văn Tuyển kể rằng sau đó, đàn em của Kha Tuấn Hùng tìm đến ông đòi "phí bịt miệng" và đe dọa tung các tài liệu riêng tư của Thư Kỳ, nhưng ông từ chối và giải quyết vấn đề bằng con đường pháp lý.

Nhờ vậy, ông mới đưa Thư Kỳ sang Hồng Kông an toàn, mở ra hành trình chuyển mình ngoạn mục của cô.

Vai diễn trong Sắc tình nam nữ giúp Thư Kỳ thoát khỏi định kiến và bước vào dòng phim chính thống của Hồng Kông Ảnh: Kbizoom

Tại Hồng Kông, Thư Kỳ gây dựng sự nghiệp với các phim cấp 3 như Sắc tình nam nữ (1996), Nhục bồ đoàn 2: Ngọc nữ tâm kinh (1996). Trong đó, Sắc tình nam nữ trở thành bước ngoặt lớn. Dưới sự chỉ đạo của Nhĩ Đông Thăng và đóng cặp cùng tài tử Trương Quốc Vinh, bộ phim "nửa thương mại nửa nghệ thuật" này đã biến quá khứ từng gây tranh cãi của Thư Kỳ thành chất liệu phản ánh chính ngành điện ảnh.

Vai diễn giúp Thư Kỳ giành giải Diễn viên mới xuất sắc và Nữ phụ xuất sắc tại Kim Tượng lần thứ 16, đặt nền móng cho sự công nhận trong giới chuyên môn.

Từ một diễn viên bị gắn mác 18+, giờ đây Thư Kỳ vươn lên thành ngôi sao hạng A và mang tầm ảnh hưởng quốc tế Ảnh: Instagram wonderfulshuqi

Hoàng Văn Tuyển tiếp tục hé lộ nhiều chi tiết gây sốc. Ông cho biết cựu quản lý Thái Chính Lương chỉ xem Thư Kỳ như "máy in tiền". Sau khi ký hợp đồng mới ở Hồng Kông, Thái Chính Lương hỏi xin ông Hoàng bản hợp đồng chưa điền gì của công ty.

Biết Thái Chính Lương có dụng ý không trong sáng, Hoàng Văn Tuyển lập tức vạch trần: "Chẳng lẽ anh muốn dùng bản hợp đồng này để giở trò sao? Thư Kỳ một thân một mình đến Hồng Kông đóng phim cấp 3, kiếm tiền bằng da thịt, vậy mà anh còn muốn bóc lột cô ấy nữa hả?".

Giờ đây, Thư Kỳ là một trong những tên tuổi được kính trọng của điện ảnh Hoa ngữ. Cô không chỉ vượt qua quá khứ diễn viên phim 18+ mà còn tự viết lại câu chuyện cuộc đời bằng tài năng và sự bền bỉ.