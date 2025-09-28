Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Thư Kỳ 'một phát ăn ngay' giải thưởng quan trọng của LHP quốc tế Busan

Tuấn Duy
Tuấn Duy
28/09/2025 08:30 GMT+7

Ra mắt tác phẩm đầu tay 'Girl' ở vị trí đạo diễn, Thư Kỳ đã xuất sắc 'một phát ăn ngay', giành chiến thắng hạng mục Đạo diễn diễn xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Busan lần thứ 30.

Tại lễ trao giải LHP Quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF) tối 27.9, Thư Kỳ đã cảm ơn dàn diễn viên và đoàn làm phim, đặc biệt là đạo diễn nổi tiếng người Đài Loan Hầu Hiếu Hiền vì sự ủng hộ của ông. Cô nói: "Người tôi muốn cám ơn nhiều nhất là đạo diễn họ Hầu. Nếu không có ông, tôi sẽ không có bộ phim hay giải thưởng này".

Thư Kỳ 'một phát ăn ngay' giải thưởng quan trọng của LHP quốc tế Busan- Ảnh 1.

Thư Kỳ nâng cao cúp chiến thắng tại BIFF lần thứ 30

ẢNH: BIFF

Trước đó, nữ minh tinh Đài Loan chia sẻ chính Hầu Hiếu Hiền là người đã khích lệ cô trở thành đạo diễn, sau đó liên tục đốc thúc Thư Kỳ thực hiện dự án của mình. Với việc tham gia các phim của nam đạo diễn, Thư Kỳ cũng nổi tiếng toàn cầu, xuất hiện liên tục tại các LHP quốc tế lớn. 

Trong bài phát biểu. cô cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các nhà đầu tư của bộ phim, nhấn mạnh rằng họ đã ủng hộ dự án hết lòng mặc dù biết đây là một bộ phim nghệ thuật. Cuối cùng, cô xúc động nói: "Tất cả những cô gái từng bị tổn thương đều có thể bước vào tương lai tươi sáng của riêng mình".

Girl là bộ phim tâm lý về tuổi mới lớn, xoay quanh một cô gái trẻ hướng nội đang cố gắng vượt qua quá khứ đau thương khi trưởng thành trong một gia đình mà cô và mẹ là nạn nhân của bạo lực gia đình do chính cha mình gây ra. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi khi cô gặp một cô gái khác trạc tuổi mình, người có tinh thần sống động và vô tư lự, truyền cảm hứng cho cô.

Thư Kỳ 'một phát ăn ngay' giải thưởng quan trọng của LHP quốc tế Busan- Ảnh 2.

Girl được đánh giá là tràn trề tính nữ

ẢNH: BIFF

Nhà sản xuất Yeh Ju-feng cho biết việc được công nhận tại một LHP quốc tế chứng tỏ Thư Kỳ đã chuyển hóa nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất thành một sức mạnh to lớn thông qua tác phẩm đầu tay với vai trò đạo diễn kiêm biên kịch.

Yeh nói thêm rằng cảm thấy vinh dự khi được tham gia dự án của Thư Kỳ, đồng thời cảm ơn ban giám khảo LHP Busan với việc vinh danh này. Thay lời toàn bộ dàn diễn viên và ê kíp đoàn làm phim, cô chia sẻ tất cả đều vô cùng vui mừng khi được công nhận.

Girl sẽ được phát hành tại Đài Loan vào ngày 31.10. Trước đó bộ phim cũng là 1 trong 21 phim tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice danh giá, sau khi góp mặt tại LHP Toronto và nhiều sự kiện điện ảnh đáng chú ý khác. 

