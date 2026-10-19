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    Cách tính giờ sẽ đổi vào năm 2027?

    Hạo Nhiên
    Hạo Nhiên
    Kể từ năm 1972, giây nhuận được cộng thêm vào giờ đồng hồ mỗi khi chuyển động của trái đất bị lệch với đồng hồ nguyên tử, nhưng điều này sẽ thay đổi theo sau quyết định mới.
    Cách tính giờ sẽ đổi vào năm 2027?- Ảnh 1.

    Đồng hồ chỉ giờ thế giới ở Grand Palais tại Paris (Pháp) hôm 26.2.2025

    ảnh: reuters

    Theo The Conversation dẫn lời giảng viên Michelle Bastian của Đại học Edinburgh (Scotland), kể từ năm 1972, tổng cộng 27 giây nhuận đã được thêm vào giờ chuẩn của trái đất.

    Chuyên gia Bastian cho hay giây nhuận có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thiên văn học. Điều này do đơn vị thời gian tưởng chừng vô cùng nhỏ bé này lại giúp duy trì mối liên hệ giữa giờ đồng hồ và giờ mặt trời, vốn chỉ cách tính thời gian dựa trên chuyển động của địa cầu quanh mặt trời.

    Tuy nhiên, tuần qua, các đại biểu tham dự Hội nghị Toàn thể về Cân đo Quốc tế (CGPM) tại Versailles (Pháp) hôm 15.10 đã bỏ phiếu nhất trí bãi bỏ giây nhuận, bắt đầu từ năm 2027.

    Đối với nhiều người, việc bỏ giây nhuận dường như chẳng ảnh hưởng gì cho đời sống hằng ngày. Thế nhưng, trong lĩnh vực cần đếm thời gian với độ chính xác cao, giây nhuận đã gây tranh cãi suốt 5 thập niên qua.

    Những lĩnh vực bị ảnh hưởng bao gồm giao dịch tài chính, viễn thông, năng lượng đến trung tâm dữ liệu và hệ thống pháp luật.

    Trên thực tế, giây nhuận từng đe dọa gây gián đoạn cho hoạt động của bất kỳ ngành nào đòi hỏi thời gian thật chính xác. Chẳng hạn, các trung tâm dữ liệu sử dụng cơ chế đồng bộ thời gian để bảo đảm những máy chủ ở nhiều nơi khác nhau có thể phối hợp hoạt động hiệu quả.

    Trong lĩnh vực tài chính, giờ giấc chính xác giúp bảo đảm các lệnh giao dịch được thực hiện đúng giờ, và giúp hoạt động kiểm toán được thực hiện hiệu quả.

    Hồi năm 2012, việc bổ sung một giây nhuận trong năm này đã khiến những website như Reddit và LinkedIn gặp sự cố, còn các chuyến bay của Hãng hàng không Qantas (Úc) bị trễ chuyến.

    Về quyết định bãi bỏ giây nhuận, nguy cơ chực chờ đối với hệ thống máy tính thường được mô tả là nguyên nhân chính dẫn đến sự thống nhất của CGPM tại hội nghị ở Versailles. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề nằm ở khả năng duy trì một chuẩn thời gian thống nhất được toàn thế giới công nhận.

    Khi giây nhuận không còn được đưa vào như trước đây, những ngành thiên văn học buộc phải tìm kiếm những giải pháp khác để đáp ứng nhu cầu của mình.

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