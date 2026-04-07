Tại sao có người cứ giật mình thức giấc lúc 3 giờ sáng?

Nhiều người cứ hay giật mình thức giấc vào khoảng 3 giờ sáng ảnh: reuters

Là nhà sáng lập tổ chức Bác sĩ về Giấc ngủ, ông Breus thường xuyên xuất hiện trong các đoạn video trên TikTok về lĩnh vực này. Trong một video mới đây, ông đặt câu hỏi: "Tại sao bạn cứ thức giấc lúc 3 giờ sáng?", báo The Mirror đưa tin hôm 6.4.

Bác sĩ Breus cho biết nhiều người cứ tự hỏi tại sao mình cứ thức giấc lúc 3 giờ sáng, và thắc mắc có phải đó liên quan yếu tố tâm linh nào chăng?

Tuy nhiên, vị bác sĩ cho hay lý do đơn giản nhiều: nguyên nhân thuần túy là vấn đề tự nhiên, cụ thể là tính chất sinh học của cơ thể.

"Thân nhiệt của cơ thể người tăng dần đến khoảng 22 giờ 30 đêm, sau đó bắt đầu giảm. Sự giảm nhiệt phát đi tín hiệu để não bộ tiết ra melatonin. Kế đến, nhiệt độ cơ thể tiếp tục hạ xuống trong suốt đêm," ông giải thích.

Thế nhưng, đến một thời điểm nào đó, cơ thể cần tăng nhiệt trở lại để tránh tình trạng để tránh tình trạng hạ thân nhiệt. Quá trình này thường diễn ra trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng, khiến đa số người đều có thể thức giấc trong khung giờ này.

Và nếu con người khó dỗ giấc ngủ trở lại, bác sĩ Mỹ cảnh báo đó có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe có vấn đề.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), đa số mọi người sẽ nhanh chóng ngủ lại, nhưng một số trường hợp có thể đang gặp phải tình trạng mất ngủ.

NHS cho biết trung bình người trưởng thành cần từ 7 – 9 giờ ngủ mỗi đêm, dù nhu cầu cụ thể có thể khác nhau ở từng người.

Nguyên nhân mất ngủ có thể đến từ stress, tiếng ồn, giường ngủ không thoải mái, làm việc theo ca kíp, uống rượu bia, hoặc nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quá lạnh.

Người mất ngủ nên đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.