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Giáo dục

Cách tra cứu kết quả khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa

Bích Thanh
Bích Thanh
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, công tác chấm bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa của khoảng 4.200 thí sinh tham dự đã hoàn tất vào chiều ngày 5.7. Hôm nay ngày 6.7 sẽ thực hiện các công đoạn lên điểm, so dò. Dự kiến ngày 7.7, Sở GD-ĐT công bố kết quả khảo sát.

Báo Thanh Niên cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm 2026 của khoảng 4.200 thí sinh tham dự vào ngày 7.7. Thí sinh có thể tra cứu điểm bài khảo sát theo các cách sau:

Cũng trong ngày 7.7, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 6 Trần Đại Nghĩa. Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 8.7 đến trước 16 giờ 30 ngày 14.7. Sau khi kết thúc thời gian quy định, học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Cách tra cứu kết quả khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên cập nhật việc tra cứu điểm khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa ngay khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố

ẢNH: BẢO CHÂU

Đồng thời, cũng trong ngày 7.7, Hội đồng tuyển sinh lớp 6 của 4 trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng), Bình Thọ (P.Thủ Đức), Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú), Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng) tổ chức công bố kết quả bài khảo sát của khoảng 4.000 thí sinh tham dự và điểm chuẩn trúng tuyển của 4 trường trên.

Ngày 9.7, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS nói trên nhận đơn xin phúc khảo bài khảo sát của học sinh và công bố kết quả phúc khảo vào ngày 15.7.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS của TP.HCM thực hiện khảo sát tuyển sinh lớp 6 cùng ngày để giảm tình trạng thí sinh "ảo". Trong đó, đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD-ĐT TP.HCM ra. Riêng phần khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh, bài khảo sát vào lớp 6 của 4 trường THCS ở các phường sẽ khác với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là không có phần nghe hiểu.

Cách tra cứu kết quả khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa - Ảnh 2.

Thí sinh tham dự khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa vào sáng 1.7 vừa qua

ẢNH: NGỌC LONG

Ở mùa tuyển sinh năm nay, với chỉ tiêu tuyển sinh là 350 học sinh, tỷ lệ chọi lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là 1/12.

Còn Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng) có 918 thí sinh đăng ký dự khảo sát, với chỉ tiêu 350 học sinh, tỷ lệ chọi 1/2,62.

Trường THCS Bình Thọ (P.Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu lớp 6 là 315 học sinh, tỷ lệ chọi là 1/3,67.

Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú) có 1.186 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển là 420, tỷ lệ chọi 1/2,82.

Trường THCS Nguyễn An Ninh, (P.Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu 280 học sinh, tỷ lệ chọi lớp 6 là 1/2,9.

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