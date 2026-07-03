Đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa

Theo đó đề và đáp án, biểu điểm bài khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa như sau:

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN NỘI DUNG BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA

Phụ huynh học sinh truy cập vào Báo Thanh Niên để tra cứu điểm khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa

Sáng 1.7, khoảng 4.200 học sinh đã tham gia làm bài khảo sát năng lực để xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027. Với chỉ tiêu là 350 học sinh, tỷ lệ chọi vào trường này khoảng 1/12, thấp hơn năm trước (tỷ lệ chọi 1/14).

Thí sinh tham dự khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa vào sáng 1.7 ẢNH; NGỌC LONG

Lãnh đạo Sở GD-ĐT thông tin dự kiến ngày 7.7 sẽ công bố kết quả khảo sát và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Để biết kết quả khảo sát lớp 6 của con em mình, phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-lop-6.htm và nhập số báo danh như trong giấy báo tham dự khảo sát của thí sinh để tra cứu điểm khảo sát.