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Giáo dục

Đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa

Bích Thanh
Bích Thanh
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027. Dự kiến ngày 7.7, Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả khảo sát và điểm chuẩn lớp 6 trường này.

Theo đó đề và đáp án, biểu điểm bài khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa như sau:

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN NỘI DUNG BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA

Đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa - Ảnh 1.

Phụ huynh học sinh truy cập vào Báo Thanh Niên để tra cứu điểm khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa

Sáng 1.7, khoảng 4.200 học sinh đã tham gia làm bài khảo sát năng lực để xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026-2027. Với chỉ tiêu là 350 học sinh, tỷ lệ chọi vào trường này khoảng 1/12, thấp hơn năm trước (tỷ lệ chọi 1/14).

Đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa - Ảnh 2.

Thí sinh tham dự khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa vào sáng 1.7

ẢNH; NGỌC LONG

Lãnh đạo Sở GD-ĐT thông tin dự kiến ngày 7.7 sẽ công bố kết quả khảo sát và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Để biết kết quả khảo sát lớp 6 của con em mình, phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-lop-6.htm và nhập số báo danh như trong giấy báo tham dự khảo sát của thí sinh để tra cứu điểm khảo sát.

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