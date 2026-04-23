Cách tra cứu văn bản pháp luật trên cơ sở dữ liệu phiên bản mới từ 23.4

Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) và hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tư pháp tổ chức sáng 23.4.

Hiện cơ sở dữ liệu đã vận hành chính thức, cập nhật thông tin của mọi văn bản quy phạm pháp luật.

Giao diện Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) ẢNH: CMH

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm; dùng chung cho toàn quốc.

Tại mục tìm kiếm, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu văn bản pháp luật theo tiêu đề, số hiệu văn bản, hoặc từ khóa có liên quan.

Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu thiết kế các đề mục riêng biệt giúp việc tra cứu dễ dàng hơn. Trong đó, mục "Văn bản mới" gồm các văn bản quy phạm pháp luật ban hành mới nhất, sắp xếp thứ tự theo thời gian ban hành, giúp nhanh chóng cập nhật các chính sách mới.

Ngoài ra, còn có mục "Sắp có hiệu lực trong 30 ngày" và "Sắp hết hiệu lực trong 30 ngày", hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chủ động nắm bắt, tìm hiểu các quy định mới chuẩn bị có hiệu lực, hoặc các quy định chuẩn bị hết hiệu lực. Điều này được kỳ vọng tiết kiệm thời gian, công sức tra cứu khi số lượng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng lớn.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cũng phân chia hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nhóm trung ương và địa phương. Tại đây, người dân có thể tra cứu theo nhóm văn bản, cơ quan ban hành, hình thức văn bản. Mỗi văn bản đều thể hiện đầy đủ thông tin về ngày ban hành, chưa có hoặc còn hiệu lực hay không.

Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) ẢNH: PHÚC BÌNH

Bộ Tư pháp cho hay, toàn bộ dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống vừa lưu trữ, vừa có khả năng liên thông với các nền tảng số khác.

Đặc biệt, lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống" và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật sẽ giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản quy phạm phạm pháp luật trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều; có thể theo dõi sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai.

Cơ sở dữ liệu còn giúp cơ quan nhà nước quản lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật.