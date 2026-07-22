Cách xác định người dôi dư và hỗ trợ nghỉ việc tại thôn, tổ dân phố

Ba chức danh được xác định dôi dư

Theo công văn số 7617 ngày 17.7 của Bộ Nội vụ, dựa trên các quy định hiện hành, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bao gồm các chức danh: bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận.

Các địa phương phải báo cáo kết quả và tình hình thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư về Bộ Nội vụ trước ngày 30.7 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi các thôn, tổ dân phố thực hiện phương án sắp xếp thành một thôn, tổ dân phố mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, số lượng người dôi dư sẽ được tính toán cụ thể. Theo Bộ Nội vụ, số người dôi dư là mức chênh lệch giữa tổng số người đang có mặt tại thời điểm sắp xếp so với số lượng người được phép bố trí theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 185 năm 2026 (không quá 3 người - PV).

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào phương án bố trí nhân sự thực tế để xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc. Điều này nhằm đảm bảo số người được giải quyết nghỉ việc theo quy định tại khoản 5 điều 2 Nghị định số 154 năm 2025 không vượt quá số người hoạt động không chuyên trách được xác định dôi dư của thôn, tổ dân phố đó.

Đảm bảo quyền lợi và nguồn kinh phí chi trả

Đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động thực hiện việc cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc diện áp dụng của Nghị định số 154 năm 2025 của Chính phủ, nguồn kinh phí chi trả sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 7031 năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Kết quả và tình hình thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư phải được tổng hợp và báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 30.7.