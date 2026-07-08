Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc hưởng chế độ gì?

Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại theo quy định mới.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp sẽ được giải quyết chế độ theo quy định ẢNH: T.N

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bị ảnh hưởng trực tiếp do sắp xếp sẽ được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định 154. Các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 30.7 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với những trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc diện áp dụng Nghị định 154.

Theo Nghị định 154, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp và nghỉ việc ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ được hưởng chính sách theo từng nhóm đối tượng.

Người có dưới 5 năm công tác được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 tháng phụ cấp hiện hưởng nhân với số tháng công tác; trợ cấp bằng 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác và thêm 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu được hưởng trợ cấp 0,8 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi tháng nghỉ hưu sớm; trợ cấp 1,5 tháng phụ cấp cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Trường hợp có từ đủ 5 năm công tác trở lên và còn từ 5 năm trở lên mới đến tuổi nghỉ hưu được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 tháng phụ cấp hiện hưởng nhân với 60 tháng, cùng trợ cấp 1,5 tháng phụ cấp cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Ngoài các khoản trợ cấp, người nghỉ việc được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.

Riêng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Theo Nghị định 185, mỗi thôn, tổ dân phố chỉ bố trí tối đa 3 người hoạt động không chuyên trách, gồm: trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận.