'Trang mới' của người hoạt động không chuyên trách

N IỀM VUI KHI TRỞ THÀNH CÔNG CHỨC

Từ đầu tháng 6.2026 đến nay, anh Lê Văn Đống (34 tuổi), công chức Phòng Văn hóa - Xã hội P.An Nhơn làm việc với tâm thế mới, hào hứng và chuyên nghiệp hơn so với vai trò người hoạt động không chuyên trách hơn 9 năm qua. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với tấm bằng cử nhân luật, anh Đống xin vào làm việc ở UBND P.6, Q.Gò Vấp cũ, với vai trò hoạt động không chuyên trách, hỗ trợ công chức văn hóa - xã hội. Khi P.5 sáp nhập P.6 thành P.An Nhơn, anh Đống về làm việc ở Văn phòng Đảng ủy rồi chuyển qua Văn phòng HĐND và UBND phường.

UBND P.Trung Mỹ Tây (TP.HCM) tuyển 1 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức Ảnh: Sỹ Đông

Mới đây, Thành ủy TP.HCM có chủ trương xét tuyển người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, anh Đống vừa hồi hộp chờ đợi vừa chuẩn bị nghiên cứu tài liệu cho đợt kiểm tra, sát hạch. Theo rà soát vị trí việc làm tại các phòng chuyên môn còn thiếu, cần xét tuyển phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, UBND P.An Nhơn bố trí anh vào Phòng Văn hóa - Xã hội, làm nhiệm vụ cải cách hành chính, tổ chức bộ máy. "Mình cảm thấy may mắn khi trở thành công chức sau hơn 9 năm làm việc ở phường. Bên cạnh niềm vui thì mình phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức để đáp ứng yêu cầu mới", anh Đống chia sẻ.

Khi hỏi về nhiệm vụ mới, nam công chức này cho hay bản thân không cảm thấy bỡ ngỡ vì trước đây khi ở vai trò người hoạt động không chuyên trách, anh cũng đã xử lý công việc giống như công chức. Do vậy, khi trở thành công chức chính thức, công việc giống như sự tiếp nối.

Anh Đống là một trong 8 người hoạt động không chuyên trách ở P.An Nhơn được tiếp nhận vào làm công chức từ ngày 1.6. Bà Phan Thị Thảo, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.An Nhơn, cho biết toàn phường có 29 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi kết thúc sử dụng từ ngày 31.5, có 8 người được tuyển làm công chức, 9 người làm viên chức ở ban quản lý dự án và trung tâm cung ứng dịch vụ công, 4 người tiếp tục làm việc ở khu phố, các trường hợp còn lại xin nghỉ việc.

Bà Thảo đánh giá đa số người hoạt động không chuyên trách có trình độ chuyên môn, tâm huyết với công việc. Khi xét tuyển làm công chức, viên chức, phường rà soát lại bằng cấp, chuyên môn phù hợp vị trí việc làm để bố trí đúng người đúng việc. "Đây là sự ghi nhận của phường và cũng là cơ hội đối với các bạn cống hiến nhiều hơn trong vai trò mới", bà Thảo nhận định.

N ẾU CÓ NGUYỆN VỌNG, PHƯỜNG SẼ SẮP XẾP

Tại P.Bình Tân, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường, cho biết phường tuyển chọn được 10 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức ở Đảng ủy, UBND và MTTQ, đảm bảo đủ 70 biên chế theo quy định. Với các trường hợp có nguyện vọng tiếp tục gắn bó với khu vực nhà nước, phường bố trí làm việc tại ban quản lý dự án và trung tâm cung ứng dịch vụ công, ký hợp đồng lao động. Sau 3 - 6 tháng, lãnh đạo ban quản lý và trung tâm sẽ đánh giá năng lực, hiệu quả công việc với nhu cầu của đơn vị, nếu đủ điều kiện thì xét tuyển làm viên chức hoặc tiếp tục ký hợp đồng lao động.

Anh Lê Văn Đống là người hoạt động không chuyên trách được UBND P.An Nhơn (TP.HCM) xét tuyển vào làm công chức Ảnh: Sỹ Đông

"Những ai muốn tiếp tục gắn bó, phường cố gắng thu xếp công việc phù hợp nhất có thể", ông Sử nói. Riêng các trường hợp làm đơn xin nghỉ việc, phường giải quyết theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Còn lãnh đạo P.Tân Tạo cho biết trong 28 người hoạt động không chuyên trách, phường tuyển dụng 7 người làm công chức. Theo đó, phường tổ chức kỳ thi sát hạch, xét chọn người có từ 5 năm công tác trở lên và phù hợp vị trí việc làm còn thiếu. "Có những người làm việc hơn 5 năm nhưng trình độ chuyên môn không phù hợp vị trí còn thiếu thì cũng không tuyển được", lãnh đạo phường cho hay. Với các trường hợp có trình độ công nghệ thông tin, phường ký hợp đồng làm việc theo Nghị định 173/2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Theo khảo sát của PV Báo Thanh Niên, cũng có một số phường, xã không tuyển được người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức hoặc chỉ tuyển được 1 - 2 trường hợp vì không còn biên chế, trình độ chuyên môn không phù hợp vị trí công chức còn thiếu.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM cho biết toàn thành phố có 5.017 người hoạt động không chuyên trách đang làm việc trong hệ thống chính trị. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chấm dứt hoạt động của lực lượng này trước ngày 31.5, TP.HCM triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm về tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc. Theo đó, TP.HCM tiếp nhận 292 người vào làm công chức tại Sở Y tế và UBND cấp xã; tiếp nhận 652 người vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Những trường hợp còn lại thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

Sở Nội vụ cho biết trong tháng 6.2026, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết quy định mức quà tặng tri ân đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản thôi tham gia công tác.

Tăng nhân sự cho khu phố, ấp đông dân Ngày 16.6, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ của HĐND TP.HCM, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết sắp tới, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua nghị quyết chuyên đề về người hoạt động ở khu phố, ấp. Theo quy định chung của cả nước, mỗi khu phố, ấp có 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách gồm: bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng khu phố, ấp. Tuy nhiên, HĐND TP.HCM sẽ xem xét bố trí tăng thêm 1 - 2 người hoạt động cho những khu phố, ấp có số hộ gia đình lớn. Ông Phong mong muốn đội ngũ nhân sự làm việc ở khu phố phân công nhiệm vụ cho hợp lý, phát huy thêm vai trò của người dân trong cộng đồng. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục lắng nghe, đánh giá hiệu quả để điều chỉnh cho phù hợp.