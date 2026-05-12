Khánh Hòa chi 1.450 tỉ đồng hỗ trợ đào tạo nghề

Bá Duy
12/05/2026 11:23 GMT+7

Hàng chục nghìn lao động tại Khánh Hòa sẽ được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, đào tạo nghề trong 5 năm tới, khi tỉnh quyết tâm nâng tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ lên 40% vào năm 2030.

Ngày 12.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phê duyệt đề án "Hỗ trợ đào tạo nghề góp phần tăng tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ", với tổng kinh phí từ ngân sách tỉnh lên đến 1.450 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đề án ra đời nhằm khắc phục chất lượng nhân lực còn nhiều hạn chế. Tính đến cuối năm 2025, tỉnh Khánh Hòa có hơn 1,56 triệu người tham gia hoạt động kinh tế, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81% nhưng chỉ 32,8% có bằng cấp chứng chỉ. Gần một nửa lực lượng lao động (48,2%) là công nhân kỹ thuật không bằng cấp, tức tự học hoặc được truyền nghề mà chưa qua đào tạo chính quy.

Người lao động tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm Khánh Hòa năm 2026

Dù tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ tăng đều từ 26,7% năm 2021 lên 32,8% năm 2025, khoảng cách so với mục tiêu 40% vào năm 2030 vẫn còn khá xa, đòi hỏi tỉnh Khánh Hòa phải đào tạo khoảng 29.550 lao động mỗi năm.

Điểm nổi bật của đề án là các chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người học. Học sinh tốt nghiệp THCS học lên trình độ trung cấp được miễn 100% học phí, dự kiến áp dụng cho 19.700 người với kinh phí gần 804 tỉ đồng. Sinh viên cao đẳng thuộc diện chính sách được miễn toàn bộ học phí, trong khi các đối tượng khác được giảm 70%, áp dụng cho 9.230 người với kinh phí hơn 395 tỉ đồng.

Riêng nhóm có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được giảm 50% học phí, áp dụng cho 600 người ở cả hai bậc cao đẳng và trung cấp. Ngoài miễn giảm học phí, người lao động tham gia đào tạo sơ cấp và các khóa dưới 3 tháng còn được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/ngày thực học và tiền đi lại từ 200.000 - 300.000 đồng/khóa học nếu địa điểm đào tạo cách nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ 100% chi phí khi tham gia các khóa đào tạo sơ cấp

Đề án ưu tiên nhiều nhóm đối tượng yếu thế và đặc thù. Trong đó, 5.000 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 16.500 lao động thuộc diện thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ học phí và chi phí đào tạo nghề. Riêng 3.500 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 100% chi phí khi tham gia các khóa đào tạo sơ cấp.

Đáng chú ý, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 50% học sinh tốt nghiệp phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, thay đổi tư duy chỉ chú trọng vào con đường đại học như hiện nay.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
