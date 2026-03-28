Vận dụng, tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế vào chương trình đào tạo nghề

Sáng nay (28.3), Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đã tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề với chủ đề “Nâng cao hiệu quả huấn luyện kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế” với sự tham dự của đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM và các trường CĐ, trung cấp tham gia huấn luyện kỹ năng nghề, các chuyên gia từ doanh nghiệp.

Toạ đàm nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn kỹ năng nghề thế giới WorldSkills Occupational Standards (WSOS) và thúc đẩy sự hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Tiến sĩ Trương Anh Dũng và lãnh đạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng ẢNH: N.V.S

Tiến sĩ Trương Anh Dũng thăm khu huấn luyện kỹ năng nghề chuẩn bị cho Kỳ thi WorldSkills 2026 của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Có mặt tại tọa đàm, tiến sĩ Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT, đánh giá nội dung tọa đàm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước nói riêng.

"Thông qua các kỳ thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới, chúng ta cần tiếp cận, đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào trong các chương trình huấn luyện cho thí sinh tham gia các kỳ thi quốc tế cũng như đưa tiêu chuẩn này vào các chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng và tiến tới chuẩn quốc tế. Đây cũng là chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ GD-ĐT nhằm tập trung các giải pháp để phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế", ông Trương Anh Dũng chia sẻ.

Tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho rằng đào tạo kỹ năng nghề theo định hướng tiêu chuẩn Kỹ năng nghề thế giới là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

"WSOS là nội dung quan trọng do các chuyên gia kỹ năng nghề xây dựng, cập nhật và ban hành, chỉ rõ kiến thức, kỹ năng, mức độ am hiểu và năng lực làm việc tốt nhất, giúp người học đạt hiệu suất cao trong nghề nghiệp, đồng thời được quốc tế công nhận. WSOS giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định kiến thức và kỹ năng cốt lõi cần trang bị cho học viên, đồng thời điều chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn", tiến sĩ Kha cho hay.

Theo tiến sĩ Kha, đào tạo theo chuẩn WSOS giúp người học nắm vững kiến thức và kỹ năng nghề cốt lõi, đáp ứng yêu cầu quốc tế và nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Tại tọa đàm, 5 tham luận chuyên sâu được trình bày và các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà giáo, nhà quản lý cũng đã trao đổi, thảo luận trực tiếp nhằm làm rõ hướng đi, phương pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả huấn luyện và đào tạo kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế.