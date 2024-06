Xác thực khuôn mặt để chuyển tiền trên 10 triệu đồng qua ngân hàng từ ngày 1.7 như thế nào?

Theo Quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1.7, khách hàng cần xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt khi chuyển tiền trực tuyến qua ngân hàng số có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày. Nhiều ngân hàng đều đã thông báo cách đăng ký trên các ứng dụng ngân hàng số, app ngân hàng.

Dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng phải khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chíp của thẻ căn cước công dân (CCCD) do cơ quan công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Khách hàng có thể tự đăng ký xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng ĐÀO NGỌC THẠCH

Ví dụ, BIDV thông báo ngoài giao dịch số tiền theo quy định, một số giao dịch khác cũng cần xác thực khuôn mặt như giao dịch lần đầu tiên hoặc đăng nhập BIDV SmartBanking trên một thiết bị khác với thiết bị trước đó. Hay khách hàng đăng nhập lần đầu tiên sau khi bị quên mật khẩu và cấp lại mật khẩu mới... Khách hàng có thể tự đăng ký xác thực bằng khuôn mặt theo các bước như sau:

1. Đăng nhập BIDV SmartBanking, chọn tính năng "Cài đặt sinh trắc học".

2. Chọn các chức năng và nhập hạn mức tối thiểu cần xác thực sinh trắc học.

3. Chụp 2 mặt của căn cước công dân gắn chip.

4. Đọc thông tin trên chip của CCCD theo hướng dẫn.

5. Chụp ảnh khuôn mặt để hoàn tất cài đặt.

Sau khi đã hoàn thành cài đặt, khách hàng bắt đầu giao dịch với giá trị số tiền vượt mức theo quy định, hệ thống sẽ bật camera để yêu cầu xác thực khuôn mặt và sau đó khách hàng sẽ nhập mã pin smart/SMS OTP để hoàn tất giao dịch.

Tương tự, ngân hàng OCB hướng dẫn đăng ký qua ứng dụng OCB OMNI như sau:

1. Khách hàng chuẩn bị CCCD gắn chip và điện thoại có bật tính năng đọc NFC (Near- Field Communications: kết nối không dây trong phạm vi ngắn).

2. Đăng nhập OCB OMNI, chọn “Đăng ký sinh trắc học” tại màn hình Home.

3. Tiến hành chụp mặt trước, mặt sau CCCD và quét chip trên CCCD chip để xác thực thông tin.

4. Chụp ảnh khuôn mặt để hoàn tất quá trình.

Nhìn chung, để xác thực sinh trắc học lần đầu áp dụng cho việc chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần trở lên từ ngày 1.7, người dùng cần đăng nhập vào ứng dụng, lựa chọn tính năng cập nhật thông tin (hoặc đăng ký sinh trắc học - tên gọi khác nhau tùy mỗi ứng dụng ngân hàng). Trong trường hợp khách hàng không thực hiện được có thể đến phòng giao dịch của các ngân hàng để được hỗ trợ đăng ký.