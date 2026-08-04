Cách xếp lương mới đối với công chức khi tuyển dụng, đổi vị trí việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 300/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cách xếp lương đối với người được tuyển dụng có nhiều điểm đáng chú ý.

Quy định mới về xếp lương công chức có nhiều điểm đáng chú ý ẢNH: TUẤN MINH

Có thể tính thời gian công tác trước khi vào công chức

Theo Nghị định 300, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào thì được xếp hưởng mức lương khởi điểm của ngạch đó. Tuy nhiên, quy định mới cho phép tính thời gian công tác trước đây để xem xét xếp lương trong một số trường hợp.

Cụ thể, người được tuyển dụng vào làm công chức nếu đã có thời gian công tác theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và trước đó được bố trí làm công việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ thì thời gian này được sử dụng để xem xét xếp lương.

Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục nhưng người lao động chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì được cộng dồn.

Căn cứ thời gian công tác, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xem xét, quyết định xếp người được tuyển dụng vào bậc lương phù hợp ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Với người được tiếp nhận vào làm công chức, thời gian công tác trước đó cũng được tính làm căn cứ xếp lương nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và công việc đã làm phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí được tiếp nhận. Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn cụ thể việc xếp lương đối với các trường hợp này.

Đổi vị trí việc làm, xếp lương theo ngạch mới

Nghị định cũng sửa đổi quy định về xếp lương khi công chức thay đổi vị trí việc làm. Theo đó, công chức được xếp lương ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch tương đương hoặc cao hơn ngạch hiện giữ được tính làm căn cứ xếp lương.

Nếu được bố trí vào vị trí có ngạch cao hơn về thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được căn cứ vào hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng để xếp vào hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Nếu mức đang hưởng cao hơn hệ số lương ở bậc cuối của ngạch mới, công chức được xếp bậc cuối và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu để bằng mức đang hưởng.

Trường hợp chuyển sang vị trí có ngạch cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ, nếu ngạch mới có cùng hệ số lương ở từng bậc thì công chức được xếp ngang bậc và giữ mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Nếu hệ số lương cùng bậc của ngạch mới cao hơn, công chức được xếp vào hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất so với mức đang hưởng. Nếu thấp hơn, công chức được xếp ngang bậc và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu để bằng mức lương, kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), đang hưởng.

Với vị trí có ngạch thấp hơn ngạch hiện giữ, trường hợp công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hằng năm, việc xếp lương căn cứ vào bậc lương đã giữ ở ngạch thấp hơn và thời gian hưởng lương ở ngạch cao hơn.

Nếu công chức tự nguyện thay đổi vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền đồng ý, ngoài việc xếp lương theo quy định, công chức được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu để bằng mức hệ số lương, kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), đang hưởng.

Như vậy, cách xếp lương mới gắn chặt với ngạch công chức tương ứng vị trí việc làm, đồng thời tính đến quá trình công tác và mức lương trước đó trong những trường hợp đủ điều kiện.