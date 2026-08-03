Bổ sung nhóm được cộng điểm ưu tiên khi tuyển dụng công chức

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 300 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170 năm 2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực từ ngày 1.8.

Nghị định 300 bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi tuyển dụng công chức ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, có 5 đối tượng được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành gồm: người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động; đội viên thanh niên xung phong; trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án.

So với Nghị định 170 chỉ quy định 3 nhóm được hưởng mức ưu tiên 2,5 điểm, gồm: người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và đội viên thanh niên xung phong.

Nghị định 300 có thêm 2 nhóm đối tượng được bổ sung vào diện được cộng 2,5 điểm, gồm công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động và trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án.

Trường hợp người dự tuyển đồng thời thuộc nhiều diện ưu tiên thì không được cộng dồn các mức điểm ưu tiên. Người dự tuyển chỉ được cộng mức điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành.

Linh hoạt hơn trong tiếp nhận người vào làm công chức

Một trong những nội dung đáng chú ý khác của Nghị định 300 là quy định cụ thể hơn về việc tiếp nhận người vào làm công chức.

Theo đó, căn cứ nhu cầu nhân lực, yêu cầu của vị trí việc làm và khả năng đáp ứng ngay công việc, người phụ trách công tác tổ chức cán bộ đề xuất việc tiếp nhận người đủ tiêu chuẩn, điều kiện; người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định việc tiếp nhận.

Đáng chú ý, trường hợp tiếp nhận đồng thời với bổ nhiệm người được tiếp nhận giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm công chức.

Quy định này tạo thêm sự linh hoạt trong thu hút nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn từ bên ngoài vào khu vực công, nhất là đối với những vị trí yêu cầu người có thể đáp ứng ngay nhiệm vụ.

Về thủ tục tuyển dụng, Nghị định 300 quy định sau khi hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, chậm nhất 3 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải ra quyết định tuyển dụng và gửi cho người trúng tuyển. Quyết định tuyển dụng phải thể hiện vị trí việc làm được bố trí và ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Trường hợp người được tuyển dụng không đến nhận việc trong thời hạn quy định, quyết định tuyển dụng đương nhiên hết hiệu lực, trừ trường hợp được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng chấp thuận.