Cài đặt ẩn giúp Samsung Galaxy luôn mượt mà như lúc mới mua

Những chiếc điện thoại Galaxy cao cấp đắt tiền vẫn gặp phải hiện tượng giật lag, lỗi vặt hoặc chạy chậm đi. Nguyên nhân là sau quá trình sử dụng thiết bị liên tục mỗi ngày sẽ tích tụ vô số dữ liệu khiến mọi tác vụ hệ thống trở nên trì trệ. Tuy nhiên, trên One UI có một cài đặt dễ bị người dùng bỏ qua nhưng lại là chìa khóa giữ cho máy luôn mượt mà. Đó chính là việc thiết lập một lịch trình khởi động lại thiết bị một cách hoàn toàn tự động mỗi tuần một lần.

Trên Samsung Galaxy có một cài đặt giúp điện thoại luôn mượt mà ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thói quen đơn giản hằng tuần giúp điện thoại Galaxy mượt mà hơn

Khi sử dụng, máy phải xử lý lượng thông tin vô tận từ duyệt web, mở hàng chục ứng dụng cho đến các quy trình chạy ẩn dưới nền. Điều này làm bộ nhớ lưu trữ, RAM và bộ nhớ đệm (cache) bị lấp đầy bởi các tệp tin rác, gây khóa cứng tài nguyên của CPU. Việc để điện thoại tự cạn pin rồi sập nguồn hoàn toàn không mang lại hiệu quả dọn rác hệ thống sâu. Một đợt tái khởi động nhanh gọn sẽ làm sạch các dữ liệu thừa, giúp cải thiện tuổi thọ pin và giảm thiểu lỗi vặt.

Bên cạnh tối ưu hiệu suất, việc khởi động lại máy thường xuyên còn được nhiều chuyên gia bảo mật và các hãng công nghệ khuyến nghị. Vào năm 2024, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từng khuyến cáo công chúng thực hiện điều này hằng tuần để xóa tệp tạm thời, ngăn mã độc ẩn náu. Thêm vào đó, sau khi khởi động lại, điện thoại Galaxy cũng sẽ tự động kiểm tra để cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất. Để kích hoạt tính năng ẩn tuyệt vời này, người dùng chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản trong phần cài đặt hệ thống.

Đầu tiên, truy cập menu Cài đặt (Settings), cuộn xuống chọn mục Chăm sóc thiết bị (Device Care), rồi tìm đến phần Tối ưu hóa tự động (Auto Optimization). Tại đây, tùy chọn Tự động khởi động lại (Auto Restart) sẽ xuất hiện ở dưới cùng để bạn chủ động lựa chọn ngày và giờ hẹn theo nhu cầu. Tính năng này được tích hợp công cụ hẹn giờ tương tự ứng dụng đồng hồ nên sẽ hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến các cài đặt hiện tại. Quá trình khởi động lại vào ban đêm sẽ tự diễn ra khi bạn không sử dụng và giữ nguyên các báo thức.

Cài đặt Tự động khởi động lại trên điện thoại Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Đây là giải pháp dễ dàng giúp chiếc điện thoại Galaxy luôn ở điều kiện tốt nhất. Nếu mục tiêu chính là tối ưu pin, bạn có thể thay đổi thêm cài đặt Wi-Fi hoặc tắt các dịch vụ thu thập dữ liệu ngầm. Việc kết hợp các thói quen chăm sóc phần mềm thông minh này sẽ giúp thiết bị vận hành tối đa công suất mà không cần nâng cấp máy mới. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cài đặt, chiếc điện thoại của bạn sẽ duy trì phong độ ổn định lâu dài.