Cài đặt ứng dụng sau cuộc gọi lạ, một giáo viên bị lừa đảo 330 triệu đồng

Ngày 14.6, ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Kon Đào (H.Đăk Tô, Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một giáo viên bị lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền 330 triệu đồng.

Cụ thể, trưa 10.6, một người gọi điện đến ông L.Q.T (giáo viên, ở xã Kon Đào) tự xưng là công an. Người này yêu cầu ông T. cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt VNeID kích hoạt định danh mức 2, rồi hướng dẫn ông T. vào đường link, tải phần mềm về điện thoại.

Ông T. làm theo hướng dẫn của kẻ mạo danh. Sau khi chụp ảnh căn cước công dân, chụp ảnh khuôn mặt để nhận dạng, ông T. được thông báo cài đặt thành công.

Trong buổi chiều cùng ngày, ông T. nhận thông báo chuyển tiền nhiều lần đến số tài khoản lạ, tổng cộng 330 triệu đồng. Khi số tiền trong tài khoản bị trừ hết, ông T. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ông Dương Văn Dũng cho hay, ông T. 58 tuổi, đang công tác tại H.Tu Mơ Rông. "Thời gian qua, địa phương luôn tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội", ông Dũng nói.

Công an H.Đăk Tô khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới người tự xưng là cán bộ công an; không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; tuyệt đối không tải các ứng dụng lạ không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link từ các cuộc gọi đến cung cấp.



Lực lượng công an không làm việc online, khi cần sự phối hợp của công dân để giải quyết công việc, sẽ gửi giấy mời đến trụ sở hoặc trực tiếp gặp mặt.

Việc thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân được thực hiện trực tiếp tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an H.Đăk Tô, tại trụ sở công an các xã, thị trấn. Việc hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được thực hiện trực tiếp tại trụ sở công an các xã, thị trấn. Trong các trường hợp đặc biệt, cảnh sát khu vực sẽ trực tiếp đến nhà người dân để hỗ trợ.

Vụ việc lừa đảo nói trên đang được Công an H.Đăk Tô điều tra, xử lý theo thẩm quyền.