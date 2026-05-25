Cái giá phải trả khi dùng VPN miễn phí

Mạng riêng ảo (VPN) được nhiều chuyên gia khuyến nghị như một giải pháp hiệu quả để bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến và dữ liệu cá nhân khỏi sự giám sát của các bên thứ ba, bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP). Trong khi các dịch vụ VPN trả phí thường được coi là đáng tin cậy hơn, nhiều người vẫn tìm kiếm các lựa chọn miễn phí để tiết kiệm. Tuy nhiên, việc sử dụng VPN miễn phí tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dùng cần lưu ý.

Một trong những mối nguy lớn nhất là khả năng bảo mật kém của các dịch vụ VPN miễn phí. Nếu một VPN không thu phí, có thể nó không đủ nguồn lực để duy trì các giao thức bảo mật mạnh mẽ. Kết quả là nó không chỉ đe dọa quyền riêng tư của người dùng mà còn làm cho thiết bị và mạng của họ dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa mạng.

Con số bất ngờ về rủi ro từ ứng dụng VPN miễn phí

Theo nghiên cứu của Zimperium, hơn 65% trong số 800 ứng dụng VPN miễn phí được kiểm tra trên cửa hàng ứng dụng Apple và Google cho thấy hành vi rủi ro, bao gồm việc sử dụng các API nguy hiểm và các hoạt động không an toàn.

Ngoài ra, các VPN miễn phí có thể bán dữ liệu người dùng cho các nhà quảng cáo hoặc để lộ thông tin cá nhân do thiếu biện pháp bảo mật. Trong quá khứ, đã có nhiều vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng, như vào năm 2020, thông tin của 20 triệu người dùng VPN đã bị lộ, và con số này lên tới 360 triệu hồ sơ vào năm 2023.

Mặc dù không phải tất cả các dịch vụ VPN miễn phí đều xấu, ví dụ một số nhà cung cấp VPN như Proton và Windscribe cung cấp gói miễn phí để người dùng thử nghiệm. Tuy nhiên, các gói này thường có giới hạn và có thể không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Chính vì vậy, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng VPN miễn phí và ưu tiên chọn các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, ngay cả khi phải trả phí cho dịch vụ cao cấp.