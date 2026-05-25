Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cái giá phải trả khi dùng VPN miễn phí

Kiến Văn
Kiến Văn
25/05/2026 06:50 GMT+7

Không ít dịch vụ VPN miễn phí đang tiềm ẩn nguy cơ theo dõi, bán dữ liệu hoặc làm lộ thông tin cá nhân người dùng.

Mạng riêng ảo (VPN) được nhiều chuyên gia khuyến nghị như một giải pháp hiệu quả để bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến và dữ liệu cá nhân khỏi sự giám sát của các bên thứ ba, bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP). Trong khi các dịch vụ VPN trả phí thường được coi là đáng tin cậy hơn, nhiều người vẫn tìm kiếm các lựa chọn miễn phí để tiết kiệm. Tuy nhiên, việc sử dụng VPN miễn phí tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dùng cần lưu ý.

Cái giá phải trả khi dùng VPN miễn phí - Ảnh 1.

Người dùng có thể phải suy nghĩ lại khi sử dụng ứng dụng VPN miễn phí

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một trong những mối nguy lớn nhất là khả năng bảo mật kém của các dịch vụ VPN miễn phí. Nếu một VPN không thu phí, có thể nó không đủ nguồn lực để duy trì các giao thức bảo mật mạnh mẽ. Kết quả là nó không chỉ đe dọa quyền riêng tư của người dùng mà còn làm cho thiết bị và mạng của họ dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa mạng.

Con số bất ngờ về rủi ro từ ứng dụng VPN miễn phí

Theo nghiên cứu của Zimperium, hơn 65% trong số 800 ứng dụng VPN miễn phí được kiểm tra trên cửa hàng ứng dụng Apple và Google cho thấy hành vi rủi ro, bao gồm việc sử dụng các API nguy hiểm và các hoạt động không an toàn.

Ngoài ra, các VPN miễn phí có thể bán dữ liệu người dùng cho các nhà quảng cáo hoặc để lộ thông tin cá nhân do thiếu biện pháp bảo mật. Trong quá khứ, đã có nhiều vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng, như vào năm 2020, thông tin của 20 triệu người dùng VPN đã bị lộ, và con số này lên tới 360 triệu hồ sơ vào năm 2023.

Mặc dù không phải tất cả các dịch vụ VPN miễn phí đều xấu, ví dụ một số nhà cung cấp VPN như Proton và Windscribe cung cấp gói miễn phí để người dùng thử nghiệm. Tuy nhiên, các gói này thường có giới hạn và có thể không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Chính vì vậy, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng VPN miễn phí và ưu tiên chọn các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, ngay cả khi phải trả phí cho dịch vụ cao cấp.

Tin liên quan

Google phát cảnh báo khẩn về ứng dụng VPN miễn phí

Google phát cảnh báo khẩn về ứng dụng VPN miễn phí

Sự thật về VPN miễn phí khi có tới 80% nguy cơ đang theo dõi người dùng, Google chính thức lên tiếng cảnh báo.

Khám phá thêm chủ đề

VPN ứng dụng di động Miễn phí cảnh báo quyền riêng tư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận