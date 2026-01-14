Cái kết buồn của ngôi trường có học phí đắt đỏ bậc nhất ở TP.HCM

Ngày 12.1, UBND TP.HCM chính thức công bố quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN. Theo đó, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS – nhà đầu tư của trường phải chịu trách nhiệm giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các nghĩa vụ pháp lý khác theo quy định.

Một quyết định được xem là không quá bất ngờ, nhưng vẫn khiến nhiều phụ huynh, giáo viên và học sinh không khỏi chạnh lòng.

Khuôn viên Trường Quốc tế Mỹ AISVN tại xã Nhà Bè, TP.HCM ẢNH: VŨ ĐOAN

Trước đó, Trường Quốc tế Mỹ – AISVN đã bị Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đình chỉ hoạt động trong 12 tháng, kể từ ngày 1.7.2024.

Lý do được xác định rõ: trường không đảm bảo các điều kiện dạy học, thiếu nguồn lực tài chính, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ. Hết thời hạn đình chỉ, những tồn tại này vẫn không được khắc phục, buộc cơ quan quản lý phải đề xuất giải thể.

Ba tháng trước khi có đề xuất giải thể, bà Nguyễn Thị Út Em – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Quốc tế Mỹ – AISVN đã bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phụ huynh căng biểu ngữ đòi bà Nguyễn Thị Út Em – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Quốc tế Mỹ – AISVN trả lại tiền học phí ẢNH: CTV

Cùng thời điểm, Thanh tra TP.HCM cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS ký với phụ huynh.

Theo thống kê, hơn 900 phụ huynh đã tham gia các gói tài chính, với tổng số tiền lên đến khoảng 3.600 tỉ đồng, không lấy lãi, với cam kết sẽ được hoàn trả khi con em họ ra trường.