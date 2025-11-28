Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cái nhìn khác về Delhi - nơi rừng cây trong lòng thành phố | Xin chào Ấn Độ - P1
Video Đời sống

Cái nhìn khác về Delhi - nơi rừng cây trong lòng thành phố | Xin chào Ấn Độ - P1

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
28/11/2025 05:07 GMT+7

Từng nổi tiếng với danh xưng ‘thành phố ô nhiễm nhất thế giới’, nhưng Delhi lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ: giữa lòng đô thị đông đúc ấy là một thủ đô xanh mướt, nơi cây cối và rừng tự nhiên vẫn hiện diện đầy kiêu hãnh. Đây là phần 1 trong series video ‘Xin chào Ấn Độ’.

Chuyến công tác 10 ngày tại Ấn Độ mở ra một góc nhìn khác hẳn về Delhi. Thành phố từ lâu gắn với hình ảnh khói bụi, tiếng còi xe và mức độ ô nhiễm cao, nhưng thực tế lại hiện lên với một sắc xanh rộng lớn mà nhiều người không ngờ tới.

Ngay khi đoàn lưu trú tại khách sạn ITC Maurya, thuộc khu ngoại giao Chanakyapuri, ấn tượng đầu tiên chính là mảng cây xanh dày đặc bao quanh khu vực. Không gian rooftop – nơi đặt nhà hàng ăn sáng – mở ra khung cảnh nhìn thẳng vào một cánh rừng rộng lớn giữa thủ đô. Tầm nhìn này cũng là lý do khiến nhiều du khách chọn và quay lại khách sạn.

Cái nhìn khác về Delhi - nơi rừng cây trong lòng thành phố | Xin chào Ấn Độ - P1 - Ảnh 1.

Khung cảnh xanh nhìn từ khách sạn ITC Maurya

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Mảng xanh ấy là Central Ridge, phần trung tâm của hệ thống Delhi Ridge kéo dài từ dãy Aravalli. Còn được gọi là Pusa Hill Forest, khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loài chim và giữ vai trò “lá phổi xanh” quan trọng của thành phố. Từ tầng thượng khách sạn, những hình ảnh quen thuộc như quạ tìm thức ăn thừa, đàn bồ câu lượn quanh cửa kính hay đôi khi bóng dáng đại bàng, diều hâu xuất hiện, tạo nên không khí sinh động giữa lòng đô thị. Giữa tán cây rậm rạp phía đối diện, đoàn tàu chạy xuyên rừng cũng hiện lên như một điểm nhấn hiếm thấy ở một thủ đô.

Cái nhìn khác về Delhi - nơi rừng cây trong lòng thành phố | Xin chào Ấn Độ - P1 - Ảnh 2.

Ở tầng thượng khách sạn, rất nhiều loại chim 'ghé thăm'

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

ITC Maurya không chỉ có vị trí đặc biệt mà còn là khách sạn đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận LEED EB Platinum – cấp độ cao nhất của hệ thống đánh giá công trình xanh toàn cầu, thể hiện cam kết phát triển bền vững.

Những ngày sau đó, hình ảnh về một Delhi xanh mát càng trở nên rõ rệt hơn. Các đại lộ phủ bóng cổ thụ, những công viên lớn nhỏ và rừng đô thị xuất hiện dày đặc trong khu dân cư. Thành phố đang triển khai nhiều chiến lược môi trường: mở rộng khu bảo tồn Southern Ridge, phát triển rừng theo mô hình Miyawaki, giảm ô nhiễm, ứng phó nắng nóng cực đoan và cải thiện chất lượng sông Yamuna.

Cái nhìn khác về Delhi - nơi rừng cây trong lòng thành phố | Xin chào Ấn Độ - P1 - Ảnh 3.

Đường phố Delhi rất nhiều cây cối

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Theo Kế hoạch tổng thể đến năm 2041, Delhi đặt mục tiêu phát triển hạ tầng song song bảo tồn thiên nhiên. Thành phố thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, lắp điện mặt trời mái nhà, phát triển công nghiệp xanh và xây dựng công viên xử lý rác điện tử đầu tiên của Ấn Độ. Hơn 10.000 mẫu đất xanh, công viên và rừng nhỏ trong đô thị đang được chăm sóc và mở rộng.

