Cái ôm xóa bỏ mọi hiềm khích giữa Huỳnh Tông Trạch và chồng Hồ Hạnh Nhi

Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Huỳnh Tông Trạch và Philip Lee đã trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất làng giải trí Hoa ngữ những ngày qua. Cái ôm thân thiện giữa hai người đàn ông khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi Huỳnh Tông Trạch từng có mối tình kéo dài nhiều năm với Hồ Hạnh Nhi, Sohu đưa tin ngày 4.8.

Hai người đàn ông chọn cách ứng xử văn minh

Theo HK01, Philip Lee đến Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự đám cưới của một người bạn. Trùng hợp, Huỳnh Tông Trạch cũng có mặt tại thành phố này để tham gia một sự kiện giao lưu văn hóa và cả hai tình cờ dùng bữa tại cùng một nhà hàng.

Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi bén duyên từ bộ phim Mẹ chồng khó tính, khi ấy cả hai được xem là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hồng Kông Ảnh: Chụp màn hình phim Mẹ chồng khó tính

Điều khiến nhiều người chú ý là dù Huỳnh Tông Trạch ban đầu không nhận ra Philip Lee, chồng của Hồ Hạnh Nhi vẫn chủ động tiến đến chào hỏi và ôm nam diễn viên. Khoảnh khắc thân thiện này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là màn hội ngộ đầy văn minh, không hề có sự gượng gạo hay khó xử.

Mối tình 7 năm của Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch

Trước khi kết hôn với Philip Lee, Hồ Hạnh Nhi từng có mối tình kéo dài 7 năm với Huỳnh Tông Trạch. Hai diễn viên nên duyên sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Mẹ chồng khó tính năm 2005. Khi sự nghiệp cùng thăng hoa, họ cũng trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến nhất của làng giải trí Hồng Kông.

Tuy nhiên, trong thời gian yêu nhau, Huỳnh Tông Trạch liên tục vướng tin đồn có mối quan hệ thân thiết với nhiều nữ diễn viên khác. Truyền thông Hồng Kông từng đưa tin Hồ Hạnh Nhi nhiều lần chất vấn bạn trai về việc không chung thủy trước khi quyết định chia tay vào năm 2012. Đến tháng 12.2015, Hồ Hạnh Nhi kết hôn với doanh nhân Philip Lee. Sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng cô xây dựng tổ ấm hạnh phúc và hiện có ba con trai.

Trong khi đó, Huỳnh Tông Trạch vẫn độc thân ở tuổi 46. Gần đây, anh vướng tin đồn hẹn hò nữ diễn viên Quách Bách Nghiên, kém anh 21 tuổi. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận.

Dù đường ai nấy đi, Hồ Hạnh Nhi nhiều lần nhắc về Huỳnh Tông Trạch với thái độ tích cực. Nữ diễn viên từng cho biết cả hai chia tay trong hòa bình và không xảy ra mâu thuẫn lớn. "Tôi cũng phải cảm ơn anh ấy. Bảy năm bên nhau đã giúp tôi trưởng thành và trở thành một người phụ nữ chín chắn hơn", cô từng chia sẻ.

Về phía Huỳnh Tông Trạch, nam diễn viên cũng luôn dành sự tôn trọng cho bạn gái cũ. Anh tiết lộ cả hai vẫn thỉnh thoảng giữ liên lạc và anh vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật cũng như các dịp lễ đến Hồ Hạnh Nhi và gia đình.

Khoảnh khắc Philip Lee và Huỳnh Tông Trạch ôm nhau được nhiều người xem là dấu hiệu cho thấy tất cả những người trong cuộc đã hoàn toàn bước tiếp sau câu chuyện tình cảm trong quá khứ. Thay vì tạo nên một cuộc chạm mặt đầy ngượng ngùng, màn hội ngộ lại thể hiện sự tôn trọng giữa người chồng và bạn trai cũ của vợ, điều vốn hiếm thấy trong giới giải trí.