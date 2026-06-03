Lý do Huỳnh Tông Trạch ở tuổi 46 kiên quyết không kết hôn, sinh con?

Theo Sina, trong chương trình giao lưu trên YouTube mang tên Hận giá nữ đoàn, khi được hỏi lý do vì sao kiên quyết không kết hôn, Huỳnh Tông Trạch thẳng thắn thừa nhận anh rất coi trọng bạn bè. Nếu bạn bè không thích đối tượng hẹn hò của anh, thì cơ hội để hai người tiến triển tiếp là rất mong manh.

Anh bày tỏ về lý do lớn nhất khiến mình khước từ cuộc sống hôn nhân: “Tôi lớn lên trong gia đình có bố mẹ ly hôn. Lúc tôi mới chào đời là bố tôi đã đi ngoại tình với người khác, tôi vừa sinh ra là họ đã ly hôn. Lúc nhỏ bố có định kỳ đến thăm tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có hình dung hay khái niệm gì về một gia đình. Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất trọn vẹn”.

Thông tin thêm về tuổi thơ của diễn viên phim Cơn bão trắng, Sina cho biết tài tử phải ở nhờ tại nhà của nhiều người thân như mợ, dì, khiến anh thiếu đi sự gắn kết với bố mẹ. Điều này hệ lụy đến việc anh luôn lo lắng bản thân không thể gánh vác trách nhiệm giáo dục con cái. Chính vì lựa chọn cuộc sống không ràng buộc vợ con, Huỳnh Tông Trạch cũng xây dựng cho mình một cái nhìn hoàn toàn khác biệt về chuyện tiền bạc.

Tạo hình của Huỳnh Tông Trạch trong bộ phim Nữ hoàng tin tức 2, tác phẩm vừa giúp anh nhận giải thưởng "Thị đế TVB" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM NỮ HOÀNG TIN TỨC 2

Huỳnh Tông Trạch tiết lộ cách quản lý khối tài sản lớn

Khi đã gạt bỏ áp lực về một mái ấm truyền thống, tâm thế đối với tài sản của tài tử cũng trở nên nhẹ nhàng và phóng khoáng.

“Trước khi qua đời, tôi muốn tiêu hết số tiền mình kiếm được. Nếu vẫn còn dư thì sẽ đem tặng cho người khác. Bởi khi rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng chẳng thể mang theo bất cứ đồng nào. Đó là lý do vì sao tôi rất sẵn lòng chi tiền mua xe, mua đồ, bởi vì tôi không cần phải tiết kiệm tiền cho thế hệ sau. Tôi vẫn tiết kiệm tiền, nhưng là để dành cho lúc nghỉ hưu sau này khi không còn làm việc nhiều nữa thôi”, nam diễn viên chia sẻ.

Dù có lối chi tiêu phóng khoáng cho sở thích cá nhân, Huỳnh Tông Trạch còn là một nhà đầu tư. Theo Sina, dưới sự khuyến nghị của mẹ, nam diễn viên đã mua hơn mười căn nhà tại Hồng Kông và Đông Nam Á.

Những năm gần đây, khối tài sản này được giao cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, thông qua tiền thuê nhà và kinh doanh ngành ăn uống (tiêu biểu là quán hàu Oyster bar tại Tsim Sha Tsui) để kiếm lợi nhuận. Anh còn noi theo đàn anh Cổ Thiên Lạc, mạnh tay bỏ ra số tiền lên đến 7 chữ số để đầu tư vào phim điện ảnh Malaysia với mục đích thuần túy: "Không vì kiếm tiền, chỉ vì muốn báo đáp phim ảnh đã nuôi lớn tôi".