Sức khỏe

Cảm cúm: Bác sĩ chỉ cách phục hồi nhanh

Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn Thanh Hương
13/11/2025 00:07 GMT+7

Nhiều người gặp khó khăn trong việc nhận biết mình bị cảm lạnh hay cảm cúm do virus gây ra. Sau đây, bác sĩ sẽ chỉ cách phân biệt 2 loại bệnh này.

Phân biệt cảm cúm và cảm lạnh

Bác sĩ Cheryl Lythgoe (ở Anh) đưa ra một số điểm để phân biệt 2 căn bệnh này. Khi mắc cảm lạnh sẽ xuất hiện các triệu chứng nhẹ như nghẹt mũi hoặc đau họng, người bệnh vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Ngược lại, cúm tấn công nhanh và mạnh hơn. Người bệnh thường sẽ gặp các triệu chứng như sốt cao, đau nhức khắp cơ thể và kiệt sức. “Nếu bạn đột nhiên cảm thấy bị suy nhược và khó hoạt động như bình thường, có thể bạn đã bị cúm, chứ không phải là cảm lạnh”.

Bác sĩ Lythgoe giải thích thêm: “Khi cúm bùng phát, đặc biệt vào những tháng cuối năm, nó có thể đánh gục bạn. Với sự thay đổi của thời tiết và thiếu ánh nắng mặt trời, căn bệnh này sẽ kéo dài hơn. Đa số sẽ cần từ 5 đến 7 ngày để bắt đầu cảm thấy khá hơn, nhưng có thể mất đến 2 tuần để hồi phục hoàn toàn”.

Cảm cúm: Bác sĩ chỉ cách phục hồi nhanh - Ảnh 1.

Cúm tấn công nhanh và mạnh hơn cảm lạnh. Người bệnh thường sẽ gặp các triệu chứng như sốt cao, đau nhức khắp cơ thể và kiệt sức

Ảnh: AI

Ngay cả khi các triệu chứng bắt đầu thuyên giảm, người bệnh vẫn có thể bị lây nhiễm trong vòng 7 ngày. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất khi bị cúm là phải ở nhà và nghỉ ngơi. Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của virus và cho cơ thể có đủ thời gian cần thiết để hoàn toàn bình phục. “Mặc dù cúm là một bệnh do virus gây ra và sẽ không đáp ứng với thuốc kháng sinh, một tỷ lệ nhỏ người bệnh vẫn có thể bị nhiễm trùng do vi khuẩn thứ phát sau khi bị cúm. Nếu bạn thấy các triệu chứng trở nên tệ hơn hoặc không biến mất sau 7 ngày, hãy đến bệnh viện khám ngay lập tức”, bác sĩ Lythgoe cảnh báo.

Cách hồi phục nhanh hơn khi bị cúm

Bác sĩ Lythgoe chỉ ra một số triệu chứng cúm điển hình và cách chăm sóc bản thân dựa trên từng triệu chứng để người bệnh hồi phục nhanh hơn, theo Daily Mirror (Anh).

Nhiệt độ: Một trong những triệu chứng cúm thường gặp nhất là nhiệt độ tăng cao khi cơ thể cố gắng chống lại sự nhiễm trùng. “Mặc dù việc này có thể gây khó chịu cho bạn, nhưng bạn cần giữ ấm cơ thể để chống chọi với cúm. Thay vì giảm nhiệt độ cơ thể bằng cách làm mát môi trường xung quanh, bạn có thể dùng paracetamol hoặc inbuprofen để giúp hạ sốt một cách an toàn, đồng thời giảm các cơn đau nhức đi kèm với cúm”, bác sĩ Lythgoe khuyến nghị.

Kiệt sức: Điều này cho thấy cơ thể đang chiến đấu mạnh mẽ để chống lại virus. Nó xảy ra vì hệ thống miễn dịch đang hoạt động quá mức, tiêu thụ một lượng lớn năng lượng và khiến bạn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. “Nếu bạn đang cảm thấy như vậy, đừng cố gắng chống lại nó. Thay vào đó, hãy cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi mà nó đang cần, ví dụ như việc đi ngủ”, bác sĩ Lythgoe chia sẻ.

Đau họng hoặc ho khan: Để giảm bớt hai triệu chứng này, người bệnh cần duy trì mức độ hydrat hóa thích hợp. Bác sĩ Lythgoe khuyến nghị người bệnh nên thử thức uống ấm để làm dịu cổ họng hơn, giúp dễ thở và giảm khó chịu. Đặc biệt, các loại trà thảo mộc chứa các thành phần giàu dưỡng chất như gừng hoặc sả có thể tăng cường sự hồi phục tổng thể. Ngoài ra, uống nhiều nước cũng giúp giảm triệu chứng đau đầu đi kèm với cúm.

Mất cảm giác thèm ăn: “Đây là điều hoàn toàn bình thường, nhưng dù bạn chẳng muốn ăn gì, bạn vẫn phải ăn để duy trì sức khỏe của mình”, bác sĩ Lythgoe cho biết. Bác sĩ gợi ý một số loại thực phẩm cho người bị bệnh cúm như sữa chua giàu probiotic, trái cây và rau củ có nhiều vitamin C, nước hầm từ xương, rau củ. Những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này sẽ cung cấp đủ các vitamin thiết yếu và tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

