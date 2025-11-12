Bác sĩ: Cảm và cúm khác nhau thế nào?

Nguyên nhân gây cảm và cúm

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ly Mai, bác sĩ Nội hô hấp, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết cúm là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, do virus cúm gây nên. Virus cúm có 3 tuýp Influenza A, B, C không những làm tổn thương đường hô hấp trên mà có thể gây viêm phế quản cấp, thậm chí viêm phổi nặng dẫn đến tử vong, đặc biệt ở trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền.

Cảm thường do nhiều loại virus thông thường như Rhinovirus gây ra, chúng ta có thể bị cảm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng thường gặp nhất vào thời điểm giao mùa do thay đổi thời tiết. Triệu chứng khởi phát từ từ và nhẹ hơn so với cúm. Đa phần bệnh chỉ tổn thương đường hô hấp trên, hiếm khi đe dọa tính mạng và thường tự khỏi trong một tuần.

Theo bác sĩ Mai, bản chất hai bệnh này là khác nhau về nguyên nhân và cơ chế bệnh, vậy nên cần có các phương pháp điều trị khác nhau. Triệu chứng của cúm khởi phát đột ngột và thường biểu hiện nặng nề hơn so với cảm.

Một số dấu hiệu đặc trưng của cúm và cảm

Các dấu hiệu đặc trưng của cúm là sốt cao 38-40°C, ớn lạnh, đau nhức toàn thân, mệt mỏi cực độ, đau họng, ho khan, có thể ho nặng dần, nghẹt mũi, sổ mũi, đau đầu, chán ăn, buồn nôn, đôi khi tiêu chảy.

Một số dấu hiệu đặc trưng của cảm gồm hắt hơi liên tục, sổ mũi, nghẹt mũi, đau rát họng nhẹ, ho ít, đau đầu nhẹ, không sốt hoặc sốt nhẹ, mệt mỏi ở mức trung bình, vẫn có thể làm việc bình thường. Cảm thường tự khỏi sau 3-7 ngày mà không cần điều trị đặc biệt.

Triệu chứng của cảm khởi phát từ từ và nhẹ hơn so với cúm. ẢNH MINH HỌA: AI

Các dấu hiệu của cúm người bệnh cần đi khám ngay

Bác sĩ Mai cho biết nếu sốt cao trên 39°C kéo dài hơn 3 ngày không giảm, khó thở, đau tức ngực, môi tím tái, ho nhiều, đờm đặc, có màu xanh, vàng hoặc lẫn máu, mệt mỏi quá mức, chóng mặt, không thể ăn uống... thì cần đi khám ngay.

Nếu chỉ có hắt hơi, sổ mũi, đau họng nhẹ, rất có thể đó chỉ là cảm lạnh và sẽ tự khỏi. Cúm cũng có thể tự khỏi nhưng một số trường hợp nặng gây suy hô hấp cấp do viêm phổi nặng, đe dọa tính mạng. Nếu sốt cao từ 2-3 ngày, đau nhức toàn thân, mệt mỏi nghiêm trọng, khó thở, chóng mặt, lú lẫn, nôn ói liên tục, hãy đến các cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được bác sĩ thăm khám và điều trị phù hợp.

Trường học tạm đóng cửa vì hơn 160 học sinh nhiễm cúm A Như Thanh Niên đã đưa tin, một trường học ở Nghệ An phải tạm thời đóng cửa để khử khuẩn vì có hơn 160 học sinh bị nhiễm cúm A. Ngày 12.11, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) vẫn đang phải đóng cửa, cho học sinh nghỉ học để điều trị cúm A và khử khuẩn trường học. Ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết dịch cúm A xuất hiện khoảng 10 ngày trước, khi một vài học sinh bị nhiễm cúm. Do học sinh ở nội trú nên dịch lây lan rất nhanh, đến ngày 10.11 có hơn 160 học sinh và 2 giáo viên bị cúm khiến nhà trường phải quyết định cho học sinh nghỉ học. Trường hiện có 12 lớp với 338 học sinh.



