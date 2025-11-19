Theo đó, đoạn clip được quay từ buồng lái của một chiếc xe tải lớn, đường đi bị ngập sâu trong dòng nước lũ đục ngầu. Trong làn nước xiết, một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo tối màu và đội nón bảo hiểm, chật vật lội đến bên cửa xe.

Cảm động clip cha lội nước xin xe tải cho con quá giang đi học giữa mưa lũ

Ông chìa tay, liên tục làm dấu xin quá giang, người cha vừa luôn miệng xin tài xế, vừa thúc giục người con trai mau chóng lên xe.

Sau đó, ông vội vã đưa túi hành lý được gói ghém cẩn thận trong túi ni lông của con trai lên xe, rồi liên tục dặn dò con trai và không quên cảm ơn tài xế và phụ xe tải.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip cha xin quá giang cho con nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận. Đa số người dùng mạng xã hội bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Nhiều người cũng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tài xế và phụ xe tải.