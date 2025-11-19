Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cảm động clip cha lội nước xin xe tải cho con quá giang đi học giữa mưa lũ
Video Đời sống

Cảm động clip cha lội nước xin xe tải cho con quá giang đi học giữa mưa lũ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
19/11/2025 12:17 GMT+7

Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc người cha vùng lũ ở Huế lội nước xin xe tải quá giang cho con trai đi học đã chạm đến triệu trái tim người xem.

Theo đó, đoạn clip được quay từ buồng lái của một chiếc xe tải lớn, đường đi bị ngập sâu trong dòng nước lũ đục ngầu. Trong làn nước xiết, một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo tối màu và đội nón bảo hiểm, chật vật lội đến bên cửa xe.

Cảm động clip cha lội nước xin xe tải cho con quá giang đi học giữa mưa lũ

Ông chìa tay, liên tục làm dấu xin quá giang, người cha vừa luôn miệng xin tài xế, vừa thúc giục người con trai mau chóng lên xe.

Sau đó, ông vội vã đưa túi hành lý được gói ghém cẩn thận trong túi ni lông của con trai lên xe, rồi liên tục dặn dò con trai và không quên cảm ơn tài xế và phụ xe tải.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip cha xin quá giang cho con nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận. Đa số người dùng mạng xã hội bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Nhiều người cũng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tài xế và phụ xe tải.

Tin liên quan

Lũ dữ chia cắt, nghẹt thở căng dây cáp kéo từng người dân qua sông

Lũ dữ chia cắt, nghẹt thở căng dây cáp kéo từng người dân qua sông

Trước tình hình thời tiết có mưa lớn, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk phải căng dây thừng, vượt nước lũ đưa người dân vùng bị cô lập, sạt lở đến nơi an toàn.

Nước lũ ở Nha Trang đã rút bớt, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu 0,5 mét

Sạt lở đèo Khánh Lê: Giải cứu 11 người và 6 xe mắc kẹt suốt 2 ngày

Khám phá thêm chủ đề

xin quá giang lũ lụt Cha xin quá giang Xin xe tải đi nhờ tin tức Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận