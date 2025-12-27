Cấm dùng từ 'quốc gia', 'quốc tế', trường đại học đã đặt tên xử lý thế nào?

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Dự thảo do Bộ GD-ĐT chủ trì soạn thảo.

Không hồi tố việc đặt tên trường đại học

Bộ GD-ĐT cho hay, việc đặt tên cơ sở giáo dục đại học như hiện hành còn chưa được quy định chặt chẽ, gây nhầm lẫn giữa các loại hình hoặc hình thức. Vì thế, cơ quan soạn thảo đề xuất nhiều điểm mới nhằm khắc phục bất cập.

Bộ GD-ĐT đề xuất quy định mới về đặt tên cơ sở giáo dục đại học ẢNH MINH HỌA: AI

Theo dự thảo, nguyên tắc chung khi đặt tên cơ sở giáo dục đại học là không được gây nhầm lẫn về loại hình, tính chất sở hữu, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lý, chất lượng hoặc vị thế của cơ sở giáo dục đại học; không sử dụng từ ngữ thể hiện danh hiệu, thứ hạng.

Việc sử dụng các từ "đại học", "trường đại học", "học viện" phải phù hợp với điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, tên không được sử dụng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia" hoặc thể hiện vị thế đặc biệt ("quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", "Hồ Chí Minh", "International", "National", "State"), trừ khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tên phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phải có cụm từ "phân hiệu"; tên cơ sở giáo dục đại học; tên địa phương nơi đặt phân hiệu.

Góp ý về nội dung trên, Đại học Cần Thơ đề nghị làm rõ việc áp dụng quy định đặt tên đối với các cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu đã đặt tên trước khi nghị định có hiệu lực; có phải điều chỉnh lại tên hay được giữ nguyên.

Bộ GD-ĐT cho biết đã rà soát tên các cơ sở giáo dục đại học hiện hành phù hợp với quy định tại dự thảo (chấp nhận không hồi tố).

Muốn được công nhận là đại học, cần những tiêu chí gì?

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ cơ sở giáo dục đại học muốn được công nhận là đại học thì cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trong số này, cơ sở giáo dục đại học phải có ít nhất 5 trường thuộc cơ cấu tổ chức (mỗi trường có tối thiểu 5 ngành đào tạo tất cả các trình độ của giáo dục đại học; quy mô đào tạo chính quy từ 5.000 người học trở lên…).

Đồng thời, có tối thiểu 25 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ theo danh mục và quy định hiện hành, quy mô đào tạo chính quy đạt từ 25.000 người học trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ.

Về đội ngũ giảng viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy phải đạt tối thiểu 5%, giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ đạt tối thiểu 60%...

Góp ý về nội dung này, một số cơ sở giáo dục đại học cho rằng quy định yêu cầu có tối thiểu 5 trường thuộc là cao, đề nghị giảm xuống 3 - 4 trường.

Số ngành đào tạo tiến sĩ tối thiểu 25 cũng là quá cao, thiên về số lượng; đề nghị giảm xuống 10 - 20 ngành.

Tương tự, quy định quy mô đào tạo chính quy ít nhất 25.000 người như dự thảo là khó khả thi, dễ chạy theo mở rộng quy mô hình thức, đề nghị giảm xuống 15.000 - 20.000 người…

Giải trình, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh định hướng công nhận đại học là cơ sở giáo dục đại học lớn mạnh và là đại học định hướng nghiên cứu theo hướng hội nhập quốc tế, phù hợp với Nghị quyết 71-NQ/TW.

Về quy mô đào tạo, cơ quan soạn thảo tiếp thu một phần, nghiên cứu điều chỉnh theo lộ trình phù hợp.