Cấm hát karaoke tại điểm du lịch nổi tiếng rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An

Chiều 20.11, ông Trần Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết hôm nay các lực lượng chức năng của xã ra quân kiểm tra công tác thực hiện quy định cấm hát karaoke tại khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu. Đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng ở vùng ngoại vi phố cổ Hội An.



Theo ông Chiến, hoạt động hát karaoke tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu lâu nay chủ yếu bằng loa kẹo kéo tạo tiếng ồn lớn, bị du khách và cộng đồng dân cư phản ánh đến cơ quan chức năng. Hiện nay, TP.Hội An đã cấm dùng loa kẹo kéo tại các cơ sở lưu trú.

Trước đó, UBND xã Cẩm Thanh có văn bản thông báo chấn chỉnh hoạt động du lịch tại khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu.

Hát karaoke tại khu rừng dừa Bảy Mẫu gây ô nhiễm tiếng ồn MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, UBND xã Cẩm Thanh nghiêm cấm tất cả các loại hình hát karaoke trên sông phục vụ du khách tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, không gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh, đảm bảo môi trường du lịch an toàn tại điểm đến du lịch xanh và bền vững Cẩm Thanh.

Ngoài ra, địa phương đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức đón khách tại nhà nếu có sử dụng âm thanh thì phải chấp hành đúng quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Sau ngày 20.11, nếu cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.



Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Trong đó, ghi nhận TP.Hội An đã tích cực kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động du lịch, dịch vụ; đảm bảo môi trường du lịch, lập lại trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực trên địa bàn, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…

Nỗ lực của TP.Hội An đã góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh đạt kết quả.

Tuy nhiên, môi trường du lịch tại một số điểm đến trên địa bàn TP.Hội An vẫn còn các vấn đề gây ảnh hưởng đến du khách. Trong đó, khu rừng dừa Bảy Mẫu vẫn còn ô nhiễm tiếng ồn từ việc sử dụng loa công suất lớn; có tình trạng cò mồi, tự ý nâng giá dịch vụ.

Rừng dừa Bảy Mẫu nổi lên là một điểm du lịch sinh thái ở Hội An thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tại đây, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như ngồi thuyền thúng, xem múa thúng, giăng lưới bắt cá…