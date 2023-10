Xuất hiện nạn cò mồi, chèo kéo nâng giá dịch vụ tại Hội An

Chiều 16.10, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về công tác đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch.



Theo Sở VH-TT-DL tỉnh, thời gian qua sở và các địa phương đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch quản lý môi trường du lịch, nhìn chung chất lượng môi trường du lịch tại các điểm đến được cải thiện. Tuy nhiên, qua phản ánh, một số điểm đến trên địa bàn TP.Hội An đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Quảng Nam, gây mất an toàn cho du khách.

Khu rừng dừa Bảy Mẫu vẫn còn tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ việc sử dụng loa công suất lớn MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, tình trạng bán hàng rong trong khu phố cổ, nhất là việc bán chim giấy tại khu vực chùa Cầu, ép khách mua hàng, chèo kéo khách sử dụng dịch vụ spa… chưa được giải quyết dứt điểm, tạo ấn tượng không tốt cho du khách.

Khu rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) vẫn còn ô nhiễm tiếng ồn từ việc sử dụng loa công suất lớn; có tình trạng cò mồi, tự ý nâng giá dịch vụ.

Đáng chú ý, tình trạng cò mồi, tranh giành khách, nâng giá dịch vụ tại bến Cửa Đại, tự tổ chức tour cho khách du lịch tại cầu cảng Cù Lao Chàm... hoạt động công khai, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho du khách. Các thủ tục xuất bến ra Cù Lao Chàm còn rườm rà, thao tác thủ công, tốn nhiều thời gian của du khách.

Bến Cửa Đại MẠNH CƯỜNG

Vì vậy, Sở VH-TT-DL tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP.Hội An tiếp tục có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh các vấn đề tồn tại về môi trường du lịch vừa đề cập.



Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Trong đó, ghi nhận TP.Hội An đã tích cực kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động du lịch, dịch vụ; đảm bảo môi trường du lịch, lập lại trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực trên địa bàn, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…

Nỗ lực của TP.Hội An đã góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh đạt kết quả. Tuy nhiên, đến nay, môi trường du lịch tại một số điểm đến trên địa bàn TP.Hội An vẫn còn một số vấn đề gây ảnh hưởng đến du khách.