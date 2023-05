Những góc phố Hội An đẹp không phải du khách nào cũng thấy

Đêm xuống Hội An mang một hình ảnh khác, với lung linh đèn lồng. Chùa Cầu Hội An được biết đến là biểu tượng du lịch của phố cổ, đây cũng là di sản được in trên tờ tiền Việt Nam. Trong ảnh, vị sư đang thả hoa đăng dưới Chùa Cầu để nguyện những điều bình an.